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【表現出色】港鐵獲頒6個可持續發展獎項　CEO金澤培：深感榮幸

社會 17:36 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

港鐵公司獲頒香港可持續發展獎以及其他殊榮。（港鐵提供）

港鐵公司今（15日）表示，在香港管理專業協會主辦的「香港可持續發展獎2020/21」中，獲頒香港可持續發展獎以及其他殊榮，表揚公司在經濟、社會和環境方面的出色表現，致力將可持續發展理念納入公司的業務和營運。

港鐵是今年唯一一間機構，同時榮獲香港可持續發展獎以及5項奬項，包括：

  • 優秀可持續發展措施獎 (經濟範疇)
  • 優秀可持續發展措施獎 (社會範疇)
  • 優秀可持續發展措施獎 (環境範疇)
  • 最具創意獎
  • 新冠肺炎最佳應變獎

港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵為香港提供低碳環保的交通工具，今次獲奬肯定了公司在推動可持續發展方面的努力和貢獻，深感榮幸。公司會繼續致力將可持續發展理念融入業務當中，為城市創造長遠社會和經濟價值。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：吳卓峰

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