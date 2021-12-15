【政府民望】中大民調：林鄭月娥最新評分微升至32.9分　陳茂波民望續據3司之首

▲ 中大香港亞太研究所最新民調顯示，特首和3名司長民望全線上升。（經濟日報資料圖片）

中大香港亞太研究所最新民調顯示，特首和3名司長民望全線上升。其中，特首林鄭月娥上月平均評分為32.9分，按月上升1.9分，按年升6.8分；財政司司長陳茂波評分，按月上升2.4分，最新為37分，繼續成為3司之首。

政務司司長李家超最新評分為32.9分，按月上升1.9分；律政司司長鄭若驊最新評分為25.8分，按月上升2.5分。

此外，19.3%受訪市民表示滿意特區政府表現，按月升2個百分點；有46.9%人表示不滿意，下跌4.8個百分點，另有32.3%人回答「普通/一半半」，升2.5個百分點。

有22.1%受訪市民表示信任中央政府，按月升0.9個百分點；有41.8%人表示不信任，下跌5.8個百分點；另有有32.2%回答「普通/一半半」，則上升3.2個百分點。

是次調查於上月29日至本月8日進行，以電話成功訪問了712位18歲或以上的市民。

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責任編輯：胡偉明