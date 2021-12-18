【死亡體驗】寫遺囑瞓棺材體會「好死」 C AllStar陳健安X梁釗峰：不留遺憾

▲ C AllStar陳健安X梁釗峰體驗生死體驗。

死亡是人生的必經階段，誰都不能逃避。組合C AllStar成員陳健安（安仔）及梁釗峰（釗峰）是戰友也是兄弟，他們打破社會傳統對於死亡的避諱，參與賽馬會安寧頌舉辦的死亡體驗活動，由釗鋒陪同安仔「迎接」人生最後一程。

體驗開始前要選擇遺照，安仔選擇了一張在30歲那年拍攝的「型男照」。他補充指，那是自己第一次鍛鍊出健碩的身形，「笑容和眼神都有點像在回顧過去的人生。」

自在好走，自己告別禮自己搞。安仔坦言希望在有山有水有草地的戶外舉辦，有喜歡的食物，並有樂隊演奏自己的音樂作品，送別人士不分你我地暢所欲言，「自己再沒有任何遺憾，因為我已經與大家好好道別。」

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安仔給摯愛的遺囑

假如自己即將不在人世，最掛念的人是誰？安仔思量後一字一句寫下遺囑，直言最掛念是媽媽，信中對媽媽的不捨及叮囑令人動容。「媽媽，對不起，因為我比你先走一步，令你要受苦；你記得有空時要打麻雀及吃你喜歡的食物…」

安仔也給釗鋒及其他好友寫下內心說話，他感謝釗鋒出現在人生最黃金、最青春的光陰之中，並榮幸地成為音樂上的隊友，「我的音樂會陪著大家，那日見！」

從死亡體驗領會活在當下

釗鋒在死亡體驗中相當投入，他在告別禮上緊緊抱住安仔不願放手，道別那刻更忍不住落淚。他剖白內心時說，假如可以選擇，寧願自己先離世，「我很愛很愛你，人生如戲，難得偏偏遇到你，在對的時候，那邊見。」

「重生」的安仔分享體驗感受，坦言過程令自己發現哪些人和事最重要，要活在當下。他指，傳統社會每當提及或接觸死亡便不願多談，若持開放態度來討論，例如在自己身患重病但神志清醒時，清楚告知家人的意願，包括臨終醫療選擇、葬禮、遺囑，無論對於逝者或在生的人來說，「一來可以令很多事情變得簡單，二來亦多了一份尊重。」

釗鋒則指世事難料要做好心理準備，若安仔真的隨時離開世界，他在安仔人生最後會好好陪伴並聆聽需要，令安仔不留遺憾，

如果將來身邊有人要離開，至少還記得他喜歡什麼，他的喜好如何，如何令他最後一個派對開心點，並多點特色，甚至珍惜每一個時刻。

隨著香港人口老化，晚期病患長者人數不斷攀升，公眾對社區晚期病人護理服務的需求亦日漸增加。香港賽馬會慈善信託基金撥款二億五千五百萬港元，於2016年開展推行為期6年的「賽馬會安寧頌」計劃，協助改善社區晚期護理服務的質素，以及為相關服務的專業人員提供培訓，並舉辦公眾教育活動。



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責任編輯：鄺嫻