【勇於追夢】童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜　媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子

▲ 13歲童星劉皓嵐（劉小華）目標明確，將來希望成為一位出色的表演者，得到父母全力支持。

「我唔乖，我非常反叛！唔嘗試過唔心息！」數年前憑一曲《補充練習無間做》爆紅的童星劉皓嵐（Aka. 劉小華）非常坦白，也很清楚自己所追求的目標——成為出色的表演者。自小成名沒有讓皓嵐和媽媽Kan變得勢利，反而感恩擁有難得的學習機會，讓皓嵐可以一步步向夢想進發。

皓嵐是基層家庭出身，讀屋邨學校，爸爸Justin與媽媽Kan從事攝影行業，或多或少感染了兒子對媒介的好奇心，對鏡頭也特別敏感。2013年皓嵐5歲之時，看過電影《狂舞派》後深深受啟發，想學男主角Babyjohn（蔡瀚億）當演員，還要學仍未成為男團MIRROR隊長的Lokman（楊樂文）大跳型格街舞。皓嵐隨即求媽媽帶他學舞，他憶述︰

我先學Breaking（霹靂舞），原本想做B-Boy（Break Boy的簡稱），後來上了Lydia姐姐的跳舞課，見到她跳Locking（鎖舞）好勁好有型，令我對Locking一見鍾情，成為我的最愛。

▲ 皓嵐覺得跳Locking好有型，一試就愛上。（陳國峰攝）

Lydia姐姐是有份參演《狂舞派》的「奶茶」劉敬雯，她同時為演員和歌手。Lydia成為皓嵐的伯樂，後來她成立了香港第一隊兒童街舞隊Funky Heroes，安排皓嵐成為要員之一，在其帶領下贏得多個兒童街舞獎項，令皓嵐對跳舞的自信心大增。

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受《狂舞派》Lokman啟發學街舞

除了自己教學之外，Lydia曾邀請多位行內著名舞者做客席老師，包括皓嵐的學習榜樣Lokman。皓嵐大讚Lokman哥哥好有型，對小朋友非常友善，從他身上學到很多跳Locking的新招式。

Lokman哥哥教我們一些Footwork（腳部練習）及Ground Move（地板動作）等，令我多了很多招式可以用！我們與Lokman哥哥傾談時，會感覺到他有一股氣場，而且他說話真的很好笑！

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樂做童星學演技及拍攝知識

皓嵐年紀小小已定立「我的志願」，盼將來成為一位多棲表演者，跳舞以外，他更渴望當上演員。當皓嵐有演出機會時，他會把握拍攝空檔向各位幕後工作人員討教。

我想做演員，也想做一個想拍攝甚麼都可以的人。我很享受拍攝過程，若要拍攝10小時，當中有7至8小時都是等待，我會運用該7至8小時去認識整個場的人，教我演技、運用鏡頭、打燈等，好正！

▲ 皓嵐曾教爸媽跳舞，還讚爸媽跳得不錯！（陳國峰攝）

媽媽聞言笑他「搲水吹」，皓嵐笑稱「搲水吹」可以廣交朋友，「這樣拍攝時間就好快過！」皓嵐「搲水吹」還搲到去男演員游學修和Babyjohn身上，兩人更成為其最喜愛的男演員。

修仔（游學修）教識我很多東西，他做「試當真」前我們經已認識。我很欣賞他們看事物很有深度，並教我看戲要像洋蔥般剥開一層一層，了解內裏最深的意思。

為培養多角度思考，皓嵐課餘時最常與同學一起看電影，還設影評會交流意見，「聆聽別人的分析，會刺激到自己有另一個思想爆出來。」

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獲獎學金升讀大光德萃

現讀中二的皓嵐稱與同學主要用英文溝通，比以前進步了不少。他去年從浸信會天虹小學升上教學風格截然不同的私校大光德萃書院（下稱德萃），是本地唯一一間推行IBDP及GCE A-Level雙軌課程的中學，以英語為主要教學語言，課程國際化，大大提高學生的英語能力。

Kan坦言，德萃的學費昂貴，每月學費由$12,500至$14,200不等，以他們的經濟環境難以負擔。幸好皓嵐的潛質早被發掘，學校看到他光芒，才助他取得獎學金入讀，故她非常感恩兒子有童星這個身分。

有時我也對他說，正因為你努力過，取得了名氣，才吸引到別人欣賞你。香港有提供表演藝術課程的中學是極少數，所以這間學校真的很適合他。

▲ 皓嵐笑言自己是一個反叛的孩子。（陳國峰攝）

據德萃的學校網頁介紹，7至8年級（相等於中一中二）的基礎課程包括戲劇研究，還有入門級別的爵士、嘻哈、民族舞和社交舞蹈技巧，並需選擇一種舞蹈進行研究及作期末匯報。學校深信舞蹈知識對學生的未來發展，是非常有價值。

▲ 大光德萃書院成為本地唯一一間推行IBDP及GCE A-Level雙軌課程的中學。（黃建輝攝）

緊記母訓︰履行學生責任

具有舞蹈根基的皓嵐，在學校從不認為自己勝於別人，因媽媽從小到大都教他一件事︰「不要覺得自己做表演藝術是比別人威風，所有人都是平等的，返到學校你只是一名普通學生，須履行學生的責任。」

Kan感言皓嵐與同學相處得好好，同學體諒其工作之餘，又熱心幫助他追回進度，還對他的表演大表欣賞。皓嵐又感謝老師的體諒，「會讓我遲交一日功課，哈哈！當然我需事先與老師溝通解釋。」

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放棄做樓奴 嚮往自由追夢

皓嵐追逐演藝夢上，背後有爸媽做最強後盾，Kan笑稱︰「是他覺得我們應理所當然支持他。」自信的皓嵐回應︰「爸媽沒有拒絕，就算是支持我了。」

演藝事業從來都不能保證有穩定收入，有運的可以飛黃騰達，更多沒有運的，捱了十多年青春最終黯然轉行。對於兒子選擇走一條不穩定的路，Kan坦言，從沒有勸阻兒子追夢，因自己和丈夫也是嚮往自由的工作，為了支持兒子，兩夫妻更放棄了買樓的念頭。

我自己都搵唔到食，所以對於兒子的將來我沒有想太多。說真的，我們確實已有少少放棄買樓，放棄了自己，卻絕不放棄兒子。最重要是我們應努力去做擅長的事，幫助社會。

▲ 今個聖誕節皓嵐將聯同Funky Heroes在杏花新城作跳舞表演。（陳國峰攝）

Kan認為這一代家長的思想已很開放，不會強迫孩子將來追求高薪厚職，為了養兒防老，「我們生育小朋友，並非為了兒子能做到甚麼去養我們，每個人都是獨立的，兒子的人生也是屬於他。」至於皓嵐將來能否在演藝圈佔一席位，爸媽會放手讓他跌跌碰碰，試出自己應走的方向。

他很反叛，也很自我！一定要先用自己辦法，失敗後才會從中學習改進。做父母的要相信孩子多一點，相信他們會有自己方法成功。

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聖誕「快閃跳」表演

《狂舞派3》星級導師劉敬雯（Lydia）將帶領少兒街舞隊Funky Heroes，於12月18至19、25至27日下午2時半及3時半在杏花新城一起勁歌熱舞，聯同香港專業花式跳繩學校的精英跳繩隊伍，於場內進行5日共10場的驚喜「快閃跳」表演，與大眾歡度聖誕佳節。

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記者︰林綺玲