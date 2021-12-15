【網上學習】教大調查揭小學教師疫下每月聯絡家長逾百次　8成學生及家長對網課感困難

▲ 教大教育政策與領導學系系主任白達仁（左）及助理教授李子樂（右）。（教大提供圖片）

新冠肺炎疫情持續近2年，香港教育大學今日（15日）發布調查指，追交及批改功課，成為疫下復課後的教師主要壓力來源，逾半教師每月聯絡家長4次，若以一班30名學生計算，即班主任需每月聯絡家長逾百次，才能與家長保持緊密聯繫；約8成小學生及家長均仍然對網課感困難，其中家長最大困難是協助子女溫習及監督子女紀律等。

教大政策與領導學系於2至11月分兩階段進行調查，先初步了解141間官立及資助小學推行網課的情況，再從中選出8間學校，以問卷訪問2,630人，包括8名小學校長、150名教師、855名初小生、850名高小生及775名家長，並與139人進行深入訪談。

調查發現，教師在不同時間的工作壓力來源，在疫情前後出現明顯變化，疫情前主要壓力是行政工作（68.7%），但疫情期間「追交及批改功課」取代成為最大壓力來源，由疫情前佔62%，疫情期間急升至85.3%，直至復課期間仍維持82.7%高位，疫情期間行政工作壓力則大幅下降。

逾5成教師在停課期間以電話、面見或視像會議方式與家長聯絡，每月平均增至4次或以上；若以一班30名學生計算，即班主任需每月聯絡家長過百次，才能保持與家長的緊密聯繫；而在復課期間，教師聯絡家長次數仍比疫情前多，仍有3成教師維持每月聯絡4次。

此外，81.1%高小學生在網上學習遇到困難，涉及難以專注（36.2%）、跟不上課堂進度（33.8%）及小息時間不足（28.4%）等，僅18.9%稱「沒有任何困難」。約8成家長在支援子女網課亦感到有壓力，主要來自協助溫習、兼顧個人工作和支援學習，以及協助解決技術問題等，其中有領書津家庭壓力比非津貼家庭較大。

教大教育政策與領導學系助理教授李子樂表示，不少受訪家長反映停課期間支援子女學習困難，更多的是涉及在「線下」發生的事情，反映了「教育不平等」現象，建議當局增撥津貼，給予學校更大彈性因應校情、策略性地運用資源，如增聘人手、提升電子資源與技術、支援低收入家庭學生、調適課程與教學策略，以及加強家校支援網絡等。

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記者：馮琪雅