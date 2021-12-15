【軒公敲碗】J Lou+Asha聯手夾攻軒仔　張敬軒玩溜冰雞手鴨腳

▲ YouTuber J Lou（林欣）及女演員Asha（徐㴓喬）擔任嘉賓。

一連五集張敬軒主理的網上綜藝節目《軒公敲碗》接近尾聲，收視愈來愈高，上一集更成為YouTube熱門影片第一位，上架六天突破一百萬人次瀏覽，氣勢強勁。昨晚（14日）播出第四集請來美女YouTuber J Lou（林欣）及女演員Asha（徐㴓喬）擔任嘉賓，節目上架再次打入YouTube熱門影片排行榜。

軒仔表示平時觀看二人的online content較多，今次第一次見面，十分高興認識兩位「網友」。近年玩社交網絡出神入化的軒仔被稱為「早餐界KOL」，難得請來兩位網紅，軒仔便乘機請教二人，「節目結束時，係咪全部都要話記得讚好自己個channel？」

▲ 二人無視軒仔，十分搞笑。

J Lou指，「以前興啲，而家冇咁興啦。而家啲人反而唔想叫你㩒個like。」軒仔聽後，立即以一個成熟但尷尬的微笑表示：「唔好話以前，我最近都仲叫啲人like我個channel……」Asha立即醒軒仔兩招，「我哋可以寫個list俾你。」

此時拍攝團隊的枉阿姐提議拍一個呼籲大家不要訂閱軒仔頻道的短片，三人立即爆笑，更馬上作出呼籲， J Lou跟Asha對鏡頭說：「subscribe我哋兩個嘅channel就ok㗎啦，唔駛理佢（軒仔）㗎，大家睇呢個節目都係因為Thumbnail見到我哋兩個嘛，所以先㩒入嚟睇。」

▲ 三人落場踩冰。

二人又互相介紹對方的IG名，並講明，「同埋佢（軒仔），但唔重要！」夾在中間的軒仔卻一臉無奈，「請嘉賓喎，哼！」

今集三人去到太古城溜冰場玩溜冰，開波前，一直表示自己踩冰可以「轉到圈、報過花式溜冰、可以好瀟灑咁一邊扣鈕一邊溜冰……溜得好有乜好睇呀？」的軒仔忽然「戴頭盔」，被枉阿姐問以前溜冰好勁時，軒仔竟然表示，「我唔敢咁講。」

正式拍攝，三人雖未至一仆一碌，亦不時見到雞手鴨腳，十分搞笑。熱身完畢便立即開始「三人冰上運動會」，比賽項目包括﹕「估歌仔」、「大電視」及「Mario冬季奧運會」遊戲， 最後J Lou獲得金牌、軒仔獲得銀牌，Asha則獲得銅牌。

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