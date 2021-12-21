【聖誕打卡】10大必去聖誕打卡裝飾　動畫場景+士多啤梨工場+卡通樂園

▲ TOPick為大家介紹10大聖誕打卡裝飾地點。

聖誕及連串佳節即將來臨，有不同打卡熱點大家可以拍照留念！TOPick精心為大家盤點出10大必去聖誕打卡裝飾，大家可以與家人、朋友一起拍照紀念。

1. 迪士尼Pixar《怪獸公司》

今個聖誕，適逢迪士尼與彼思經典動畫《怪獸公司》上映20週年，太古城中心推出特別企劃，於11月19日至2022年1月2日期間推出「Merry GIFTmas @Cityplaza」聖誕主題活動，將商場二樓中庭及中橋打造成首個「怪獸公司」主題大型裝置，聖誕打卡一流。

這主題大型裝置，還原多個動畫中出現的場景，大家更可加入「怪獸公司」，化身成禮物派送員。只要到活動網站，或怪獸公司入口旁禮物派送員登記站辦理員工證，並訂閱Cityplaza電子報，即可成為禮物派送員，於場內執行兩大派禮物挑戰！「怪獸公司」有如放大版遊戲機，讓大家以自己的手提電話控制屏幕上的遊戲版面，線上線下同時協助「怪獸公司」安排禮物派送！

大家可以在公司場景野生捕獲一眾《怪獸公司》經典角色並一同合照，留下「扮工」快樂回憶！

《Merry GIFTMAS @Cityplaza》活動詳情

日期：即日起至2022年1月2日

時間： 周一至五：12nn-9pm，周六、周日及公眾假期：11am-9pm

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

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2. 海港城「Christmas Terminal」

今年聖誕，海港城以「Christmas Terminal」為主題，將露天廣場變成「聖誕客運站」，也是打卡的一大熱點。從天星碼頭走進海運大廈露天廣場的「聖誕曲奇客運大樓」，2隻曲奇聖誕熊已在「離境大堂」，一眾可愛曲奇造型的動物正在「士的糖」閘口。

現場更提供專業攝影服務，讓各位旅客登上巨型行李箱盡情打卡。大家穿過「行李輸送帶」後便可到2樓的「聖誕禮品店，客運大樓及星光隧道設置了多棵曲奇餅模造型的聖誕樹，閃閃發光並掛滿外型趣緻的曲奇吊飾，讓大家出發前盡情打卡。

此外，海港城更於「Harbour Cityzen」手機應用程式推出「聖誕曲奇」有獎遊戲，於「客運站」不同地方集齊指定「聖誕曲奇」即可換領獎品。海港城與網上預訂平台Klook合作推出網上登記活動，每人捐款HK$10可登上打翻了的巨型行李箱「慈善攝影區」打卡，大家可以選擇不同「快圖美」聖誕相片套餐，留住美好回憶。聖誕相片套餐之收益扣除成本後，將會撥捐「香港血癌基金」。

海港城「Christmas Terminal」

日期：即日至2022年1月2日

時間：聖誕曲奇客運大樓 10am-10pm，慈善攝影區「快圖美」聖誕相片套餐11:30am–9:30pm

地點：海運大廈露天廣場及正門大樓梯

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3. 櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會

櫻桃小丸子與好朋友於聖誕節2021現身銅鑼灣商場同大家慶祝！櫻桃小丸子 Happy Together 冬日舞會活動時間由即日起至2022年1月9日，櫻桃小丸子冬日舞會活動地址將於銅鑼灣皇室堡、銅鑼灣地帶及東角LAFORET 3大商場隆重舉行！喜歡小丸子朋友可到場打卡，或到小丸子期間限定店購物！

聖誕節2021小丸子連同小玉、野口、花輪、小渚、杉山及大野6位同學仔穿上由日本名模兼造型師今野晴也Hallelujah專程為他們度身打造的真實禮服，在皇室堡冬日舞會內4大打卡位，迎接大家一起影靚相！

銅鑼灣皇室堡內有4大冬日舞會打卡位：2.4米高掛滿小丸子掛飾的聖誕樹，1.5米高的「古靈精怪禮物盒」、「與杉山及大野共進聖誕大餐」、及「野口同學的小角落」。

另外會有限量《櫻桃小丸子》精品，包括「『皇室堡 x 櫻桃小丸子』驚喜座檯月曆禮盒」及「『銅鑼灣地帶 • 東角LAFORET x 櫻桃小丸子』迷你冬日保溫杯」。還有期間限定店，聯乘德國百年經典品牌Steiff限量公仔，以及超過100款全新禮品。

日期：即日起至2022年1月9日

時間： 皇室堡-10am-10pm

地點：皇室堡地下中庭，銅鑼灣地帶及東角LAFORET

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4. 《Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita》

利舞臺廣場即日起呈獻《Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita》，粉絲們可遊走於利舞臺廣場矗立的華麗閃爍Music-Go-Round旋轉光影旅程裝置、禮頓中心期間限定Diva梅艷芳Gallery，重溫百變天后梅艷芳演藝點滴。

長幼觀眾們能穿越時空，跟香港女兒梅艷芳傳奇一生留下情感連結，見證梅姐廣東歌之轉變及重視傳承，同時見證香港時代變遷。

利舞臺廣場Music-Go-Round的旋轉木馬，以象徵永恆的酒紅色為主調，配合瑰麗閃爍的華燈效果及場景，呈現梅姐於不同年代、不同藝術領域的天后風範，Music-Go-Round分成6個主題區，由1982年新秀歌唱比賽開始，穿梭80、90年代，至今年同名話題電影《梅艷芳》電影，或以相片或以表演服飾，以及互動的點唱機，讓梅迷細味偶像出眾的風采，同時令千禧世代認識梅姐，多角度呈現殿堂級歌后的演藝成就。

「Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita」

日期︰即日起至2022年1月2日

時間︰11am-9pm

地點︰利舞臺廣場地下／禮頓中心G10

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5. 置地廣場Christmas Joy House

聖誕節即將來臨，中環置地廣塲的Christmas Joy House會帶來傳統聖誕節的感覺，Teddy Paws、Dinoshaun與新來的小夥伴分工合作，共同為Christmas Joy House掛上溫馨節日裝飾，令置地廣塲中庭搖身一變成為聖誕派對場地。

場內有長達28米的聖誕列車橫越置地廣塲空中，以11卡糅合傳統與未來設計的火車載著15個Pink Bobos穿梭過去未來。屋內有3.3米高的Teddy Paws和2.2米高的Dinoshaun正在布置睡房及客廳。大家可在Teddy Paws的巨型睡床上一起合照，並通過睡房內有趣的Slinky Slide滑梯。

置地廣塲於不同角落設有4款體驗遊戲，如聖誕任務、虛擬實景挑戰、影即影即有、及收集聖誕裝飾，每款體驗遊戲的價錢由每位20元至兩位280元不等，體驗套票則有優惠價兩位320元。

「Christmas Joy House at Landmark」

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰10am-8pm

地點︰中環置地廣場

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6. 《蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》

今年適逢日本人氣卡通漫畫《蠟筆小新》30週年，將軍澳新都城中心2期及3期特別打造《蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》主題裝置，本地創作品牌Chocolate Rain與蠟筆小新的首次聯乘，以萌爆造型現身商場，包括有3.5米巨型小新坐鎮富士山。

商場設有多個日本名勝景點主題裝置，包括日本第一絕景富士山、百年傳奇忍城、滑雪天堂札幌、寫意別府溫泉鄉、童話世界白川鄉及雪見小路商店街。Chocolate Rain主角Fatina，更會總動員現身每個景點讓大家打卡留念。H･COINS會員更兼享「趣遊冬日照相館」即影即有相片，可與一眾主角同遊多個日本名勝拍照。

而MCP DISCOVERY商場同樣設有多個打卡位，並化身成大人及小朋友最愛的室內冰雪樂園遊樂區。H‧COINS會員更可免費參加擲雪球大師及極地冰壺大挑戰兩大遊戲，獲得指定分數更可獲得限量禮品一份。

《蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣》

日期︰即日起至2022年1月2日

時間︰10am-10pm

地點︰MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）L1天幕廣場

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7. 「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」

將軍澳東港城由即日起至2022年1月2日期間，呈獻「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」，Disney Motors Jewelry Way 系列中的迪士尼公主主題水晶車更首度華麗登場！

TOMICA 以迪士尼人氣公主——白雪公主、長髮公主及睡公主為靈感，打造「心心眼車隊聯盟」，並依照她們個性造型設計出迪士尼公主系列水晶車。分別有: 白雪公主 X 紅蝴蝶水晶座駕、長髮公主 X 夢幻紫水晶馬車、睡公主 X 玫瑰粉水晶馬車、愛麗絲 X 迷霧藍水晶座駕、5米高夢幻光影打卡堡壘、2021年經典米奇皇室轎車、名貴電動古董車及3大系列車仔情景模型。

場內有期間限定店 ,齊集最新TOMICA紀念精品，有超過30款TOMICA會場限定車於限定店發售，包括最新卡通車款、Disney Motors「美女與野獸」及「反斗車王」系列、迪士尼公主首飾車、2021年經典米奇皇室轎車等。

「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」

日期：即日起至2022年1月2日

時間：10am-10pm

地點：東港城1樓中庭

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8. 「Berry Christmas in LotsoLand」 聖誕草莓熊世界

聖誕節即將來臨，葵芳新都會廣場即日起至明年1月2日期間，推出全港首個以勞蘇為主題的士多啤梨工場《Berry Christmas in LotsoLand》，讓一眾市民與3米高原大尺寸勞蘇裝置打卡及穿梭6大主題專區，當中包括3米高「動『莓』一刻互動專區」、9米長「毛茸茸長廊」、5米高「勞蘇光影聖誕樹」、「夢幻甜美花海」及「霓虹剪影聖誕燈飾」。

商場特設聖誕主題甜美花海，逾萬朵新畿內亞鳯仙及聖誕花編織成戶外花海，而星光長廊掛上多個閃亮繽紛的勞蘇剪影燈飾，營造出浪漫的星光夜景。L3中庭設有期間限定店，推出多款日本直送及期間限定的勞蘇及迪士尼卡通人物精品。

「Berry Christmas in LotsoLand」 聖誕草莓熊世界

日期：即日起至2021年1月2日

時間：10am-10pm

地點：葵芳新都會廣場

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9.「miffy 北歐冬雪藝術村」

MOKO 新世紀廣場即日起至2022年1月2日期間舉行「miffy 北歐冬雪藝術村」，中庭有3米高的miffy像，Uncle Pilot亦會乘坐熱氣球前來與好友集合，Melanie則坐於火車站旁的長凳與大家合照，在miffy背後的Boris在調皮地堆砌雪球，與作冬日打卡遊。

MOKO 新世紀廣場「miffy 北歐冬雪藝術村」

日期：即日起至2022年1月2日

時間：10am-10pm

地點：MOKO 新世紀廣場中庭、L1及L4樓層

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另外，MOKO 3樓有為3至13歲小朋友而設的戶外兒童遊樂場—「MOKO 動樂園！」，聖誕會開放予各家長讓小朋友「放電」，佔地近18,000尺的「MOKO 動樂園！」劃分為4個專區，為訪客提供玩樂、探索、教育、休憩及打卡等多元化消閑體驗 。

當中包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、多條山丘及山洞探索隧道及６組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，滿足不同家長及小朋友的放電要求，還設有雀鳥主題打咭牆，大家大小可以打卡留念。

「MOKO動樂園」活動詳情：

樂園開放日期：2021年11月19日正式開放

開幕嘉年華︰11月19至21日、27及28日、12月24至26日

開幕嘉年華時間：2pm-5pm

平日開放時間：10:00am-7:00pm

樂園地點： MOKO新世紀廣場L3樓層MOKO動樂園！（近「食代館」）

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10. 《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展

MARVEL迷都有打卡熱點！電影《蜘蛛俠：不戰無歸》現已上映，希慎廣場與人偶品牌Hot Toys聯合呈獻聖誕期間限定的「《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展」，讓Marvel迷可跟隨蜘蛛俠及奇異博士進入利園區的多元宇宙。

廣場中庭有一個巨型發光的蜘蛛俠巨型標誌，而地面啟超道的入口則打造成逼真的電影場景，設有特效音樂和特殊光效，仿如真實場景。而陳列櫃內更首次展出Hot Toys一系列極像真的蜘蛛俠，以及不同的珍藏人偶。另外Hot Toys更與人氣男團MIRROR成員Anson Kong、Lokman、Alton 合作Artist Mix Collection。

場內還有以鏡面打造的多元宇宙錯視折射空間，彷如進入《蜘蛛俠：不戰無歸》。希慎廣場4樓會變成Peter Parker的居住地紐約皇后區畫滿塗鴉的紐約街頭、滿佈街頭的蜘蛛俠海報，以及隨處可見的攀石牆，將Peter Parker的生活點滴融入，讓大家彷如置身蜘蛛俠電影場景之中。

日期：即日起至2022年1月2日

時間：11am-9pm

地址：銅鑼灣希慎廣場地下啟超道入口、1樓中庭及4樓

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記者：蕭雅文