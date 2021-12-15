【退伍軍人症】浸會醫院76歲長期病翁染退伍軍人桿菌　衞生署聯同院方展開調查

▲ 浸會醫院一名76歲長期病翁留醫期間染退伍軍人桿菌。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心正調查香港浸會醫院內一宗退伍軍人病個案，涉及一名76歲長期病患翁，10月14日因健康問題入住浸會醫院，至上周六(11日)出現痰量增加和血含氧量下降。他的臨床診斷為肺炎，現時情況穏定。

病人痰液樣本經檢測後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型脫氧核糖核酸呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。

衞生署正聯同浸會醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。

署方正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。

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責任編輯：陳正怡