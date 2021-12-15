【高處墮下】科大工程學科男生校內高處墮下亡　據指現場留有遺書

▲ 警方下午近5時接報，一名男學生在香港科技大學一建築物高處墮下，送院後不治。（資料圖片）

科大今日下午有學生從高處墮下，警方下午近5時接報，一名男學生在香港科技大學一建築物高處墮下，倒臥在一停車場，男學生受傷送院，搶救後不治，正調查男學生墮樓原因。

校方回覆稱，今日下午約5時，接報一名修讀工程學科的本科生從高處墮下重創，經送院搶救後不治，大學對此深感悲痛和惋惜，並向其家人及親友致以深切的慰問。大學將盡力為事主家人提供協助，亦會為有需要的大學師生提供情緒上的支援。

據科大學生會編輯委員會於社交網站專頁指，事發後有大學職員發現後隨即報警求助。救護員到場後將男同學送往將軍澳醫院搶救，惟下午6時許證實不治，其親友及學校職員到場了解。

帖文又引述消息指，男同學於今日完成考試後，從校內高層停車場高處墮下，現場留有遺書，據悉與學業壓力問題有關。

科大呼籲同學，如情緒方面感到困擾，可隨時向學務長辦公室尋求協助，或致電24小時情緒輔導熱線82082688。

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責任編輯：陳正怡