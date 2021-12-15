【傷亡賠償】勞工處指半年內向立法會提出違法罰則大幅提升　孫玉菡：每單意外都很痛心

▲ 勞工處倡將職安健法例的檢控期由半年延長至一年，令處方有足夠時間蒐證，協助法庭判處即時監禁等適當刑罰，亦會大幅度提高罰款

今年至今已發生22宗致命工業意外，政府建議提高職安健條例罰款至最高300萬元。勞工處處長孫玉菡接受電視台專訪時指，半年內會向立法會提交職安健條例修訂，將違法的罰則大幅提升，亦會收緊小型工程的規管，施工前三日要通知勞工處，「每一單意外都很痛心」。

她指出，今年有22宗致命工業意外，跟近幾年相比並無改善。其中近半跟搭棚等高空工作有關，小型維修工程意外佔多數，勞工處研究收緊職安健法例的附例，「吊棚高風險工程、手掘隧道都是高風險工程，條例會寫得很清楚，規定風險高、時間短、牽涉人數少的小工程要預先通報勞工處。如果提早三個工作天前知道這個位置會有吊棚，當然不是全部要去巡查，但有資訊，對於進行風險為本的巡查和執法提供更多數據」。

勞工處稱，會將職安健法例的檢控期由半年延長至一年，令處方有足夠時間蒐證，協助法庭判處即時監禁等適當刑罰，亦會大幅度提高罰款，「既然牽涉人命、安全，將嚴重疏忽罪行大幅提升，有道理、有必要，加多一項一般責任，可以按公訴程序，再嚴重一些，針對按公訴程序的案件，最高罰則會更高。會研究向法庭提出研究公司的營業額，大公司營業額較大，在最高罰款內罰多少會比較合適，會在法例提出讓法庭參考。如何判、罰多少是法院的職責，我們尊重法院判決。」孫玉菡表示，待勞工處審視完勞顧會的建議後，會在半年內完成修例，提交到立法會審議。

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記者：洪芷晴