【強制檢測】20處納入強制檢測　IFC 4食肆商舖及2間學校上榜

▲ 政府刊憲要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士，接受新冠病毒核酸檢測，涉及國金快餐店Shake Shack及2間學校等。（資料圖片）

政府今日（15日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，當中涉及中環國際金融中心（IFC）商場快餐店Shake Shack及2間學校等。

14個指明地方涉及1宗曾於香港逗留的非本地確診個案，須於12月17日或之前接受檢測；受檢人士若在12月13日至12月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定

1. 任何在2021年11月26日下午1時至下午4時期間曾身處香港中環金融街8號國際金融中心商場4樓4018號鋪Shake Shack的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

2. 任何在2021年11月26日下午3時至下午6時期間曾身處香港中環金融街8號國際金融中心商場3樓3002-3005號鋪agnès b. LA LOGGIA bis的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

3. 任何在2021年11月26日下午2時30分至下午4時30分期間曾身處香港中環金融街8號國際金融中心商場2樓2004號鋪Mannings Plus的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

4. 任何在2021年11月26日下午2時30分至下午4時30分期間曾身處香港中環金融街8號國際金融中心商場1樓1098A號鋪Brandy Melville的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

5. 任何在2021年11月26日上午11時至下午1時、11月26日下午6時至下午8時、11月27日下午3時至下午5時或11月27日下午10時至11月28日凌晨0時期間曾身處香港中環民光街中環六號碼頭的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客）

6. 任何在2021年11月26日上午11時至下午1時、11月26日下午6時至下午8時、11月27日下午3時至下午5時或11月27日下午10時至11月28日凌晨0時期間曾身處香港新界大嶼山梅窩梅窩碼頭路梅窩渡輪碼頭的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客）

7. 任何在2021年11月27日下午5時至下午7時期間曾身處香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港文化中心演藝大樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

8. 任何在2021年11月27日下午8時至下午11時期間曾身處香港上環西街53號永有樓地下Giàbar Bistro Food & Wine Store的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年12月17日或之前接受檢測。

9. 任何在2021年11月29日下午1時至下午4時期間曾身處香港新界大嶼山東涌達東路18-20號東薈城名店倉3樓306號鋪Oreryu Shio-Ramen的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

10. 任何在2021年11月29日下午6時至下午9時期間曾身處香港新界大嶼山梅窩銀運路3號梅窩中心地下11號鋪Deer Horn Restaurant & Bar的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

11. 任何在2021年11月30日中午12時至下午3時期間曾身處香港上環信德中心東翼一樓黃金閣的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

12. 任何在2021年11月30日下午5時至下午8時期間曾身處香港新界大嶼山梅窩銀運路3號梅窩中心地下19號鋪花園土耳其餐廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年12月17日或之前接受檢測

13. 任何在2021年11月30日下午7時至下午10時期間曾身處香港新界大嶼山梅窩銀運路1號海景大廈地下C號鋪足里健康的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

14. 任何在2021年12月2日上午8時至上午11時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

4個指明地方的人士涉及早前1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，以及1宗曾於香港逗留的非本地確診個案，需要再次進行檢測；有關人士須於12月17日或之前接受檢測；若在12月13日至12月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定

1. 任何在2021年11月24日至11月27日期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25–71）的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

2. 任何在2021年12月6日下午1時至下午3時期間曾身處香港中環康樂廣場1號怡和大廈地庫LG9 BaseHall的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客）

3. 任何在2021年12月6日下午1時至下午2時期間曾身處香港九龍油麻地彌敦道301–309號裕華國貨的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

4. 任何在2021年12月5日中午12時至下午5時期間曾身處香港九龍旺角彌敦道 760號聯合廣場2樓百好名宴的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客）

由於2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告

任何在12月2日至12月15日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於12月17日或之前接受檢測；如受檢人士選擇使用衞生防護中心派 發的樣本瓶進行檢測，則須於12月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶；若在12月13日至12月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 香港新界荃灣海盛路28號祈德尊新邨商場1樓4號鋪迦南幼稚園（荃灣）

2. 香港新界大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校

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責任編輯：馮琪雅