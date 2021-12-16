【世貿火警】翻新工程關3主要防火裝置　專家：罕見如「不設防」

▲ （曾秋文攝）

銅鑼灣世貿中心昨午發生三級大火，消防處證實，負責翻新工程的承建商當時將灑水系統、手動火警警報及自動警報系統關閉。有消防專家指，同時關閉3個主要防火裝置的做法少見，等同令大廈消防「不設防」；建議大廈若長時間進行工程，且涉及逃生路改動，應及早與大廈用戶進行火警演習。

世貿中心起火時，正翻新的1至5樓均關閉防火裝置。香港工程師學會消防分部前主席羅淦昌表示，工程期間同時關閉3個主要防火裝置的做法少見，會令大廈消防「不設防」。

他認為，承建商若無可避免關閉所有消防設備，事前應通知管理處、保安公司和各樓層用家，確保所有人了解逃生路，管理人員能在火警時準確引導用戶逃生。他又建議，如工程要持續一段時間，業主亦應安排火警演習，避免商戶因裝修改道而難以逃生。

香港工程師學會消防界別顧問小組前主席林振敏則指，有責任的承建商應做好風險評估，可行情況下避免關閉所有防火設備。

現時港島有不少同類商廈，被問及會否有同樣消防隱憂？林振敏認為，一般商廈建成時都已通過消防條例，大多消防風險都是人為導致，如無牌開設餐廳、非法改裝等。他認為，大廈業主有責任做好定期保養維修，確保無非法改裝，則毋須過分擔心。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚