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【食物安全】樓上及点点綠蜜棗含防腐劑二氧化硫　食安中心籲停止食用

社會 22:56 2021/12/15

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樓上及点点綠的蜜棗樣本含防腐劑二氧化硫，食安中心籲停止食用。（資料圖片）

食安中心今日（15日）公布，2個預先包裝蜜棗樣本內，含有防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明。市民應停止食用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下︰

樣本一

產品名稱：蜜棗
品牌：点点綠
產地：中國
淨重：350克
總經銷商：慈康農圃（國際）有限公司（回收熱線：3181 4488）


樣本（二）

產品名稱：蜜棗
品牌：樓上
產地：中國
淨重：605克
經銷商：僑陽陸海產有限公司（回收熱線：2300 1800）
此日期前最佳：二○二二年十月三十一日

食安中心表示，早前跟進一宗相關事件時，從紅磡一百貨公司抽取「点点綠」樣本作檢測，另外透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取「樓上」樣本作檢測。結果顯示兩個樣本均含二氧化硫。

食安中心表示，雖然含量皆低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及／或其名稱。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

食安中心發言人提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳梓蔚

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