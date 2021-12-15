【大灣區】鄭若驊：正探討在深圳實施「港資港法港仲裁」可行性　歡迎明年6月再辦大灣區律師執業試

▲ 律政司司長鄭若驊。（經濟日報資料圖片）

律政司司長鄭若驊今日出席一個講座時強調，司法獨立是香港法律制度的基石，建基於《基本法》訂明的穩固體制之上，包括法官享有任期和不受法律追究的保障。

她強調，香港的判詞不時在海外被引用，正好說明香港司法制度具高水平並受各界信任。

鄭若驊又指，香港透過與著名國際機構例如國際投資爭端解決中心和聯合國國際貿易法委員會合作推動能力建設，致力推廣以國際投資爭端調解解決國際投資爭議。

她亦指出，律政司正探討在深圳實施「港資港法港仲裁」的可行性，容許港資企業選用香港法律和選用香港作為仲裁地；而《聯合國國際貨物銷售合同公約》，有助法律界把握大灣區及「一帶一路」沿線國家和地區的機遇。

她同時介紹法律改革委員會剛發表的《與仲裁結果有關的收費架構》報告書，建議撤銷禁止仲裁採用「與結果有關的收費架構」的相關規定，以提高香港作為主要仲裁中心的競爭力。

此外，司法部在昨日公布，第2屆粵港澳大灣區律師執業考試，將於明年6月在深圳舉行，律政司對此表示歡迎。

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責任編輯：胡偉明