【畢業禮】都會大學校長林群聲寄語抱思想開放態度　星級畢業生魏浚笙與校長打卡

▲ 都大校長林群聲（左）與星級學生魏浚笙（右）合照。（都大提供圖片）

香港都會大學（都大，前身為香港公開大學）第30屆畢業典禮由本月7日至20日分開12節舉行，向約7,000名來自5所學院的畢業生頒授學位，共涉逾5,330個學士學位及約1,600個碩士學位，曾參加ViuTV電視節目《調教你男友》的魏浚笙（Jeffrey）亦是都大李兆基商業學院應屆畢業生，他在畢業禮上與校長林群聲合照。

都大校長林群聲在典禮上表示，近年大學學位的意義及高等教育院校的角色，已隨著社會環境變遷而大大改變，他說：「無論如何，優質的教育可以為你帶來有意義的生活，只是取決於你的選擇。」他鼓勵應屆畢業生好好尋找自己未來路向、所期望的生活方式和事業發展目標。

面對急速改變的世界，林群聲相信只有那些能夠掌握未來趨勢、適應新環境，以及接受無可避免的變化並作出適切回應的人，才能夠成功。

他鼓勵畢業同學終身學習時寄語：

我們每一位必須裝備自己去跟不同國家、種族、社會經濟地位、政治取向和經歷的人合作及溝通。為了達到這目標，我們必須持續學習新知識，更重要的是抱持思想開放態度。

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責任編輯：馮琪雅