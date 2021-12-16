【網絡安全】騙徒度身訂造電郵釣魚詐騙　有公司被騙逾7700萬

▲ 騙徒度身訂造電郵釣魚詐騙，有公司被騙逾7700萬。（陳永康攝）

網上釣魚詐騙同樣是常見的網絡威脅，警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）人員在9月至11月的行動中移除了1,075個釣魚網站，當中涉674宗向警方舉報的個案，損失約7.8億，最大一宗損失1,000萬美元（逾7,700萬港元）。騙徒在入侵受害人電腦後，會查看其電郵，再度身訂造專門的電郵釣魚詐騙。

網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪表示，網絡釣魚詐騙類型五花八門，例如釣魚網站、電子郵件釣魚、即時通訊軟件訊息釣魚等。這些釣魚網站除了會誘使受害人輸入個人資料及財務資料外，亦會誘使受害人點擊一些含惡意程式的超連結或軟件，目的是伺機入侵受害人電腦，取得電腦控制權，甚至是截取受害人的電子郵件訊息，從而度身訂造更仔細的電郵騙案。

一般受騙的公司都是曾經點擊過含有一些惡意程式的超連結或是軟件，不法分子有機可乘入侵到公司內部系統，查看公司業務相關的電郵。例如一些貿易公司會定期與商業夥伴進行交易，騙徒就會在相關時間假冒公司負責人發電郵到會計及出納人員，要求匯款到指定的戶口。通常這些會計人員看到相關電郵，都不虞有詐匯款到騙徒的戶口。在今年五月，就有一間內地公司收到這一種專門度身訂造的電郵釣魚騙案，騙徒假扮其海外業務合作夥伴，要求匯款至香港戶口，涉款1,000萬美元。

林焯豪提醒，市民欲了解更多網絡安全資訊，可瀏覽網罪科的「守網者」資訊平台，而且平台亦有一些由本地網絡安全公司提供的免費的工具，讓市民為電腦進行防毒更新、測試電腦漏洞等。

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記者：李榮忠