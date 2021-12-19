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Sealy床褥推出新產品供體驗　購物有機會享水晶頌缽聲頻浴

休閒消費 10:40 2021/12/19

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Sealy絲漣床褥推出Heritage系列。

擁有過百年歷史兼過百項專利的著名床褥品牌絲漣（Sealy）推出新產品Heritage系列床褥，全系列4款床褥更可即日起供體驗。

床褥全程於澳洲製造，糅合精湛科技、珍貴物料及高級工藝，致力在「承托」、「舒適」及「耐用」三大關注點突破人類認知。

採用全新高科技鈦合金製的「高效全能感應承托」專利彈簧打造更優越的3段式承托，全面提升床褥承托力和舒適度，令身體躺下後如浮無重湖面，瞬間感受輕柔的「包裹感」。

【致敏塵蟎】新床褥瞓4個月即吸出大量塵蟎　港媽$240淘除蟎機：估唔到咁污糟

特定型號破格挑選有軟黃金美稱的羊駝毛（Alpaca）及珍貴稀有的山羊絨（Cashmere）混合作為床表物料。

獨創ComfortBridge微調紓壓墊層，全新研發並提升效能、卸力減壓效果達23%，面布下層蘊藏有軟黃金之稱的羊駝毛（Alpaca）及山羊絨（Cashmere），以百年傳承工藝人手打造極致舒適。

床褥圍邊採用最先進的專利UniCased XT減壓系統，風琴式設計令床邊回彈效果貼近彈簧，有效穩定彈簧組件，提升邊位承托力與耐用度，配合符合國際標準的8000小時、高達5000次的耐用測試。

位於沙田的Heritage by Sealy專門店。

全系列4款床褥即日起可於沙田HomeSquare的Heritage by Sealy專門店、灣仔及旺角絲漣床褥專門店體驗。

於12月24日至明年1月31日專門店新張期間選購任何Heritage by Sealy床褥，可參與Bedtime sound bath水晶頌缽聲頻浴體驗乙次，名額有限，先到先得。詳情請留意品牌官方發佈消息。

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