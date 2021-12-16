【天氣預測】超強颱風雷伊帶來有雨天氣　料下周減弱進入本港800公里

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，短暫時間有陽光，天氣溫暖。

天文台今日（16日）表示，今日日間溫暖，沿岸地區有雲層，預料有一股東北季侯風於明日開始影響華南地區，本港氣溫會顯著下降，周六及日的早上天氣屆時清涼。而在西北大平洋有一個熱帶氣旋「雷伊」，預料周末期間進入南海，其後轉向較偏北路徑移動，南海北部的海水溫度較低，料熱帶氣旋「雷伊」屆時會減弱，但之後的路徑仍存變數。下周與「雷伊」有關有雨天氣影響南海北部。

天文台指，強颱風雷伊已增強為超強颱風。在上午10時，雷伊集結在馬尼拉之東南約850公里，預料向西移動，時速約28公里，移向菲律賓南部。根據天文台預測「雷伊」現時移動路徑，可見「雷伊」明天會減弱為颱風，到周日再增強為強颱風，其後料在下周二減弱至熱帶風暴，並進入本港800公里。

▲ 熱帶風暴「雷伊」料在下周二減弱至熱帶風暴，並進入本港800公里。（天文台截圖）

根據9天天氣預報，周六及日部分時間有陽光及乾燥，早晚清涼，氣溫介乎15至20度。由於與雷伊相關的雲帶會在下週初至中期為南海北部帶來有雨的天氣，下周一至五多雲，有幾陣雨，早晚清涼，氣溫介乎16至20度。

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天文台預測今日本港地區大致多雲，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，天氣溫暖，最高氣溫約25度，吹和緩東至東北風。展望明日北風增強，晚上顯著轉涼，週末期間大致天晴，早上清涼。下週初至中期有雨。

▲ 9天天氣預報。（天文台截圖）

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記者：余思嵐