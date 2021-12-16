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【有政戲】據悉明天公布通關消息機會較微　消息：本月內落實通關機會相當大

社會 09:51 2021/12/16

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據悉明天公布通關消息機會較微。（資料圖片）

何時通關，人人關心。爭取連任的立法會議員田北辰稱，最快明天（周五）公布通關消息，但另一位同樣爭取連任的經民聯議員林健鋒，卻指明天公布的機會很微。究竟兩人誰的消息準確？

田北辰稱 最快周五公布消息

香港和內地的對接會議前日召開，但未有通關日子，大家都渴求通關消息，田北辰和林健鋒都是十分緊貼通關新聞的政圈人士。田北辰昨日下午約2時，在其社交媒體Facebook拍片大談通關，稱據他最新理解，最快明天就會公布通關實際日期，年底前開關。由於正值選舉期間，這條通關消息的短片申報為選舉廣告。田北辰此說法旋即被廣泛流傳。

不過，林健鋒在傍晚回應此事時卻表示，明天有好消息機會很微！他解釋稱，兩地對接會議後，還有不少技術事宜需要處理。他以關口為例，以往口岸人員只需要檢查證件，但日後通關，需要核對健康碼、疫苗接種紀錄等資料，過關時間一定比以往費時，而且24小時通關，需要安排三更人手，所以有很多工作需要預先準備，如果處理不當出現混亂，就更大件事。

林健鋒指機會微 冀月底成事

通關配額方面，田北辰預料，政府將把通關配額分成商務及非商務兩類，後者包括消閒、探親、恩恤等。他認為應該優先予商務、探親、恩恤等，過關為消閒的類別應該稍後才推出。

林健鋒就相信，通關初期會容許公務、商務人士，也會彈性處理恩恤人士，「如果只是多十數人是可以應付」，但如果申請通關，是為探望關係疏遠的親戚，理由就較難令人信服。他認為，政府正盡最大努力爭取更多配額，盡快通關，希望本月底能夠成事。

林健鋒是行政會議成員，又是代表香港總商會的立法會議員，作為商界代表，認為通關乃頭等大事，早日落實，可為重振經濟注入活水，故一直積極爭取。

田北辰也是商界出身，現時參選新界西北，通關是全港熱議話題，田北辰就不時發放收到的通關消息。

據本欄所知，周五公布通關消息的確是機會較微，但本月之內，能夠落實通關機會相當大。

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撰文 : 傅流螢

 

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