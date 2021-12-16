【世貿火警】逃生市民批評消防裝置未運作　消防員教逃生路線

▲ 消防處職工總會主席聶元風（左）今日在電台建議，市民逃生時應直接從走火通道的樓梯向下走。

銅鑼灣世貿中心昨日（15日）發生三級火，770名市民需要疏散，當中有市民反映逃生過程中，發現防煙門被鎖上，消防裝置未有運作等情況。詳情即看：【下一頁】

消防處職工總會主席聶元風今日（16日）在電台建議，市民逃生時應直接從走火通道的樓梯向下走。他解釋，商場內部屬於密閉空間，當火警產生濃煙，或會令視野模糊，令逃生情況不理想。

他又指商場一般會設有兩至三條走火通道直通地面，若市民發現環境濃煙密佈，亦可嘗試尋找其他通道。如情況不允許，聶元風指市民可向上走，但即使平台或天台可以暫避，如火勢持續向上蔓延，天台亦非理想地方。

昨日亦有市民向TOPick表示，在逃生過程中，火警鐘及灑水系統均未有啟動。聶元風解釋，很可能是因為濃煙濃度未有觸及警報系統之「煙霧頭」，故裝置未有啟動。

聶元風續指，火警在半小時後被升為三級火，是消防處現場主管根據商場人流、火警蔓延情況、消防人手評估，並於短時間內作出判斷。

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記者：黃穎津

