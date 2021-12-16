  • 23°C
香港時間 : 20211216日 (週四) 10:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世貿火警】逃生市民批評消防裝置未運作　消防員教逃生路線

社會 10:22 2021/12/16

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

消防處職工總會主席聶元風（左）今日在電台建議，市民逃生時應直接從走火通道的樓梯向下走。

銅鑼灣世貿中心昨日（15日）發生三級火，770名市民需要疏散，當中有市民反映逃生過程中，發現防煙門被鎖上，消防裝置未有運作等情況。詳情即看：【下一頁

消防處職工總會主席聶元風今日（16日）在電台建議，市民逃生時應直接從走火通道的樓梯向下走。他解釋，商場內部屬於密閉空間，當火警產生濃煙，或會令視野模糊，令逃生情況不理想。

他又指商場一般會設有兩至三條走火通道直通地面，若市民發現環境濃煙密佈，亦可嘗試尋找其他通道。如情況不允許，聶元風指市民可向上走，但即使平台或天台可以暫避，如火勢持續向上蔓延，天台亦非理想地方。

昨日亦有市民向TOPick表示，在逃生過程中，火警鐘及灑水系統均未有啟動。聶元風解釋，很可能是因為濃煙濃度未有觸及警報系統之「煙霧頭」，故裝置未有啟動。

聶元風續指，火警在半小時後被升為三級火，是消防處現場主管根據商場人流、火警蔓延情況、消防人手評估，並於短時間內作出判斷。

最新熱門影片：TOPick【小朋友食出最強抵抗力】健康專家教路，家長與小朋友食出健康Fit Body！(第四集)：註冊中醫師 梁尹倩

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

相關文章

【世貿火警】 銅鑼灣世貿中心火警全部獲救　暖心市民揹長者上樓頂避濃煙
15:59 2021/12/15
【世貿火警】 銅鑼灣世貿中心火警全部獲救　暖心市民揹長者上樓頂避濃煙
【世貿火警】不滿大廈管理表現　獲救市民怒斥：完全無響鐘灑水是「垃圾」
16:44 2021/12/15
【世貿火警】不滿大廈管理表現　獲救市民怒斥：完全無響鐘灑水是「垃圾」
【世貿火警】廖添誠、潘焯鴻親赴三級火現場直播　吳秋北轉載新聞感謝消防員
16:45 2021/12/15
【世貿火警】廖添誠、潘焯鴻親赴三級火現場直播　吳秋北轉載新聞感謝消防員
【世貿火警】消防指起火位置在商場一、二樓　部分樓層翻新關閉了消防裝置
18:41 2021/12/15
【世貿火警】消防指起火位置在商場一、二樓　部分樓層翻新關閉了消防裝置
【世貿火警】翻新工程關3主要防火裝置　專家：罕見如「不設防」
今日 00:00
【世貿火警】翻新工程關3主要防火裝置　專家：罕見如「不設防」

你可能感興趣

【世貿火警】 銅鑼灣世貿中心火警全部獲救　暖心市民揹長者上樓頂避濃煙
15:59 2021/12/15
【世貿火警】 銅鑼灣世貿中心火警全部獲救　暖心市民揹長者上樓頂避濃煙
【世貿火警】不滿大廈管理表現　獲救市民怒斥：完全無響鐘灑水是「垃圾」
16:44 2021/12/15
【世貿火警】不滿大廈管理表現　獲救市民怒斥：完全無響鐘灑水是「垃圾」
【世貿火警】廖添誠、潘焯鴻親赴三級火現場直播　吳秋北轉載新聞感謝消防員
16:45 2021/12/15
【世貿火警】廖添誠、潘焯鴻親赴三級火現場直播　吳秋北轉載新聞感謝消防員
工業意外 世貿中心 wtc more 消防處 香港 銅鑼灣

最高瀏覽

【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
18:42 2021/12/14
【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞
10:46 2021/12/15
【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警疏散千人　13人送院1人危殆【不斷更新】
17:23 2021/12/15
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警疏散千人　13人送院1人危殆【不斷更新】