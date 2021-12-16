【矯枉過正】數學功課畫圓圈老師嫌不夠圓　家長怒斥矯枉過正：啱都話錯

▲ 有網民斥老師批改功課的標準過份嚴格。

小朋友做功課難免會出錯需要改正，網上有家長分享小朋友的小學數學功課，題目要求學生畫圓圈，但老師批改後圈錯部分答案，指學生畫的形狀不夠圓。家長認為批改方法並不合理，斥老師過份矯枉過正。

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嫌學生畫的圓形不夠圓

一名網民昨晚（15日）在Facebook群組「公務員secrets」投稿並上載三張相片，為幾張數學工作紙。從圖中所見，題目要求小學生畫出相應數目的圓圈，但老師批改後圈錯部分答案並打交叉，寫上「一定要貼近」、「不是圓形」、「不要尾巴！」等評語，挑剔形狀不夠圓。

依家啲小學老師係咪癡咗線？壓力大都唔使發洩落小朋友度，矯枉過正到呢個程度，啲小學生真係好慘！就算做得啱都要俾人話錯！

網民反應兩極

帖文一出引來網民留言回應，不少人斥該名老師批改標準過份嚴格，「有強迫症再強迫班細路」、「吹毛求疵」、「挑骨頭」。另外有人表示，自己以前讀小學時老師要求同樣嚴格，故對此不感到意外，「印象中我小學時啲老師都係咁」、「印象中細個做功課都已經係咁要求」。

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相反，有網民認為這反映了小朋友做功課不認真，希望家長能好好教導。「畫得咁醜樣」、「畫到又扁又缺口咁，仲算唔算係珠？」、「唔好話老師啦，我作為家長都感覺到你小朋友做功課好求其，呢啲係態度問題，應該教寫好啲」。

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責任編輯：王明芳