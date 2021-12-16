【緊急呼籲】11歲童血癌復發存活率僅五成　Ian、Dee Gor呼籲捐骨髓助人

▲ Ian、Dee Gor呼籲大眾捐骨髓救助11歲血癌男童。

本港11歲男童麥韶洋去年12月罹患罕見血癌「T細胞急性淋巴白血病」，惟抗病10個月後復發。母親Katherine表示，醫生估計其存活率為50%，目前急需尋找骨髓續命。韶洋及其母親分別為男子組合Error成員何啟華（Dee Gor）、Mirror成員陳卓賢（Ian）的粉絲，日前Dee Gor及Ian亦轉發韶洋急尋骨髓的消息，呼籲大眾幫忙。

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母親Katherine上周接受TOPick訪問時表示，去年12月發現兒子身上出現紅點，先帶他到私家醫院求醫，惟當時醫生指「無咩特別，可以睇定啲先」。豈料，本月2日兒子頸部腫脤，Katherine立即帶他看急症，並獲轉介至伊利沙伯醫院；後來診斷為「急性淋巴白血病」，其後轉介至兒童醫院留醫。「醫生話情況比較難搞，因常見的白血病是在B細胞出現問題，但我兒子確診的是罕見的T細胞急性淋巴白血病」。

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Katherine表示，醫院原安排兒子接受兩年半的療程，包括注射化療藥物。治療約10個月後，韶洋持續頭痛，及至上月底發現「早期復發」。醫生遂安排改為進行一連串電療及化療療程，為期3個月，同時尋找合適骨髓進行移植，「存活率由最初70至80%下降到得返一半」。

Katherine續指，若成功找到合適的骨髓，兒子接受3個月療程後便可緊接著接受骨髓移植。她期望兒子可找到合適骨髓捐贈，重獲新生，不用再受苦。

情況緊急，近日藝人Dee Gor及Ian亦在社交媒體轉發其粉絲的消息，呼籲大家捐贈骨髓。二人的fans club亦響應呼籲轉發消息。ERROR 3周年其中一項慈善應援，是由fans club代Dee Gor捐出3萬元給「兒童癌病基金」。同時，亦有Dee Gor及Ian的粉絲已表示登記捐贈骨髓，冀能幫助癌童韶洋。

關於骨髓捐贈的簡介【請按此】

登記資格及手續【請按此】

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責任編輯：羅嘉欣