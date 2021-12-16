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【萬千星輝頒獎禮】攜子加拿大返港似預備攞獎　鍾嘉欣開腔回應穩奪視后傳聞

娛樂 11:55 2021/12/16

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鍾嘉欣回港似為出席頒獎禮準備。

TVB昨日（15日）公佈《萬千星輝頒獎典禮2021》16個獎項的領先10強名單，當中被視為奪獎大熱的鍾嘉欣、李佳芯、林夏薇也功躋身「最佳女主角」十強。

嘉欣今年於台慶劇《星空下的仁醫》飾演心胸肺外科醫生章以芯（Eman），展現出色演技，早就被網民力捧成奪獎大熱人選，再加上她於上月尾攜同兒子Jared從加拿大回港，就被外界認定此行是為了爭奪視后獎項！

【萬千星輝頒獎禮】鍾嘉欣大熱角逐最佳女主角　王敏奕挑戰視后李佳芯惠英紅【附入圍名單】

解釋回港原因

嘉欣以語音訊息回覆TVB娛樂新聞台的訪問，她回應回港爭獎的傳聞：「我回來最主要是因為要處理私人事、家中的事，已一年多沒有回來香港，那我儘快處理完就會回到加拿大。」

嘉欣表示最開心是可以攜同兒子回港：「讓他見識一下媽媽成長的地方、學一下廣東話，以及可以與親戚朋友見面。」

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嘉欣被網民力捧成今年視后的大熱門，過往從未奪得過TVB視后寶座的她，也提到自己入圍10強的感受。

嘉欣：獎項就隨緣吧

她說：「至於可以進入10強，我自己是很開心，章以芯是我拍劇多年來最喜歡的角色，獎項就隨緣吧，如果有獎的話，我會很開心地去迎接。沒有獎項也沒有所謂，我仍然會繼續用心去做人，多謝大家，多謝大家支持我，希望大家也支持《星空下的仁醫》的所有提名。」

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演繹痛失愛兒之痛

身為兩孩之母的嘉欣於《星空下的仁醫》被讚演繹Eman一角時更得心應手，她演繹抱子嚎哭的戲份被讚具層次。

劇情講到Eman被送進手術室，但腹中胎兒Heman離開母胎後已沒有呼吸，縱然焚爺（鄭嘉穎飾）盡力搶救仍返魂乏術。得悉消息的Eman先是一臉悲慟，又帶點難以置信，看到兒子遺體時才逐漸變得激動兼不斷自責說：「對唔住呀！媽媽害死你呀！」

【星空下的仁醫】小鐵漢主診醫生任劇集顧問　鍾嘉欣感激羅醫生敞開心扉分享經歴

另一幕戲是Eman難以接受愛兒已死，不時幻想跟愛兒互動，焚爺看在眼裡十分心痛。之後，Eman承認自己有幻覺，並傷心地表示知道是時候放下兒子。

當時劇情感動不少網民，紛紛留言道：「點解要寫咁慘嘅劇情」、「今集個催淚彈真係夠晒」、「今晚喊足一晚」。

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嘉欣過往也曾因為工作而回港，在加上臨近頒獎禮的日子，又難怪令網民認為她是回港爭獎。未知頒獎禮當日會否有機會看到嘉欣現身呢？

撰文 : TOPick柴犬出動

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