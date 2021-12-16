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【鶼鰈情深】結婚18年丈夫每頓飯不厭其煩邀試新菜 顧紀筠：像熱戀時有種溫度

育兒經 11:01 2021/12/16

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顧紀筠分享自己與丈夫結婚18年來相處之道。

一個人若是愛你，會願意將他認為最好的一切給予你，譬如吃東西的時候，把最好的先讓給你，最肥美的和牛、最新鮮的魚生等；又譬如出行的時候，讓你坐最舒適的位置、走最不艱苦的路徑……

幸運地，我身邊的確有個願意為我這樣做的人。而有趣的是，結婚18年，我是從來不吃牛、不吃魚生、不吃蠔的，但每一頓飯，身邊那位仍然會問，要不要試試這個？非常新鮮好味。由早期以為他記不住，所以禮貌地拒絕，然後，開始感覺煩厭，心想：「到底有沒有把我的話記進腦袋裏？」

隨年月過去，他每次一再問重複的問題，我開始明白，身邊的他是希望可以改變我，使我可以享受他認為美好的一切。

我曾經問他：「你明知我不吃這些，為甚麼老是要問我？」他說：「或者，你今天會想試吓呢？」

有一陣子，我會有不同的想法。是不是人有時就活在自己的世界裏，自我感覺良好就夠，我禮貌地問過你了，自己享受就心安理得？！而大多數人會認為，大家都相處那麼久了，我不問，一副慳番啖氣的姿態，又有誰會被怪責？！

但是，身邊這位仍然像剛認識，不厭其煩地詢問，我應該好好珍惜，就像熱戀時有種溫度，不很相熟，但小心翼翼的交往。假如老夫老妻眉毛不揚、話不輕聲，你有你低頭扒飯，我有我望天打卦，這樣的相處，難道我會更喜歡嗎？所以，我會謝謝你，我會好好學習。

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撰文 : 顧紀筠

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