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【Omicron變種】專家料Omicron將成全球主流病毒株　籲打第三針防社區爆發

社會 10:39 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉。（資料圖片）

港大醫學院最新研究揭示，Omicron於支氣管組織複製更快，感染24小時後，病毒量較原始或Delta變種病毒株多近70倍，惟於肺組織較少。（即看：【下一頁】）港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉指出，雖然Omicron在肺部組織的複製能力，遠比原始病毒株為低，但不代表其帶來的威脅較少，反而有機會可導致更多重症及死亡。

港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉今早（16日）接受電台時提到，團隊利用人類的支氣管組織，感染Delta及Omicron病毒，結果發現在於感染病毒的24小時後，Omicron的病毒量比Delta多近70倍，由於病毒量越大，傳播力就越高，故反映Omicron傳播力較強，另估計其比原始病毒株高近100倍。

不過，他指出，研究發現Omicron在肺部組織的複製能力，遠比原始病毒株為低，即致病程度較弱，但不代表Omicron帶來的威脅較少，因不少重症病人並非只出現肺部感染，亦會有不正常的免疫反應，認為Omicron或可引致更多重症及死亡。

他又認爲短期内Omicron在全球會取代Delta成爲主流病毒株，呼籲市民應盡快接種第三針加強劑疫苗，防止Omicron病毒在社區爆發。

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責任編輯：郭詩詩

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