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【青春本我】姚焯菲成學校生招牌領同學唱聖詩　Chantel飆高音獲讚為天籟之音

娛樂 11:47 2021/12/16

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姚焯菲帶領學校師弟師妹合唱聖詩。

TVB正熱播由一班《聲夢傳奇》全員合演的青春劇《青春本我》，當中姚焯菲（Chantel）飾演性格害羞，有社交恐懼的女學生陳婷。

至於劇外的「小公主」姚焯菲，今年只15歲的她仍是名學生，正就讀宣道國際學校，而該學校早前於官方社交平台發放一段短片，原來臨近聖誕節，學校安排Chantel牽頭帶領師生合唱團獻唱詩歌，看來榮升歌手的Chantel成為學校的生招牌。

【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲返校園開學　Chantel撰文憶非一般暑假：真係好難忘

姚焯菲跟合唱團成員獻唱《Mary Did You Know》。（影片截圖）

顯大師姐風範

姚焯菲所就讀的宣道國際學校昨日於官方facebook分享一條4分鐘短片，當中以英文撰文，大意是指CAIS音樂部為迎接聖誕節。請來師生合唱團演唱一曲《Mary Did You Know》，希望大家分享給家人和朋友，溫暖他們的心。

片段開首只見身穿校服的Chantel帶頭獻唱這歌，當中Chantel更飆高音大騷歌藝，而Chantel卸下濃妝，跟一眾同學仔一樣素顏示人，清純學生Look重現，而片段尾聲Chantel跟一眾同學大合唱，盡顯大師姐風範。

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音樂作溝通橋樑

Chantel自小喜愛唱歌，所以加入學校合唱團，而她曾於訪問中說過音樂是與朋友的溝通橋樑，而不少網民聽過Chantel獻唱詩歌的片段後也大讚，不少人也紛紛留言。

當中包括「估唔到Chantel 可以拉到咁高音！佢真係素顏都咁靚！」、「佢唱英文歌 畀中文廣東歌好聽得多。」、「菲菲唱得很好聽，咁岩青春本我出既時候，Chantel 又為學校唱聖詩。」、「為校爭光」和「Wonderful song! 天籟之音」等等。

最新影片：林希靈訪問

星二代國際學校

Chantel就讀的宣道國際學校位處荔枝角，有指每年學費由預備班的11.3萬元至第12級的18萬元不等，與其他國際學校相比學費算較「便宜」，故有「平民國際學校」之稱。學校亦吸引不少星二代入讀，包括陳慧琳的兩名兒子、郭晉安與歐倩怡的一對子女。

而Chantel家境不俗，父母同為會計師，Chantel為家裡展女，她還有一個妹妹。而她的「富爸爸」更被起底，現年53歲的姚爸爸擁有紐卡斯爾大學文學士學位，及卡迪夫商學院的工商管理碩士學位，正於某投資公司擔任首席財務官（CFO）和常務董事，同時更是美國註冊會計師。

而姚父很疼惜愛女，為方便Chantel上學，舉家搬入位於荃灣半山1,500呎、市值約2,000萬的豪宅。

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【青春本我】姚焯菲拍劇喪笑封NG王　Chantel+Gigi忍笑網民勁讚可愛【多圖】

以學業為重

近日正式加入樂壇的Chantel擁有不少粉絲外，今年更有份競逐樂壇頒獎禮獎項，此外還不是出騷表現，另外之前又演劇集。

不過，Chantel跟爸爸早已約法三章，絕不會放棄學業，待完成大學謀程才考慮做全職歌手。早前她完成學校考試，表示懂答試卷的問題，未有因為唱歌而影響學業。

撰文 : TOPick柴犬出動

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