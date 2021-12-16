【聖誕2021】癲噹聖誕限定發光巴士巡遊　搭車打卡有機會贏限量口罩

▲ 癲噹節日限定發光巴士巡遊開動中，粉絲萬勿錯過！（商戶提供）

九巴聯同Asiaray於即日起至2022年1月13日舉行「陪您區區過聖誕」，全方位向市民傳遞節日氣氛。活動邀請5位本地知名插畫師聯乘合作，包括癲噹（Din Dong）、Felix Ip、Vivian Ho、Zoie Lam及塵阿力，為巴士及巴士站設計廣告，將濃濃節日氣氛遍及各區。

活動更將AR元素注入巴士站及巴士車廂廣告，只要利用手機掃描指定巴士站廣告或椅背廣告上的二維碼，便能欣賞聖誕限定癲噹動畫，與大家即時互動，享受嶄新的乘車體驗。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，只要集齊指定的巴士及巴士站廣告相片，並上載至官方遊戲頁面，或在12月25日聖誕節零時零分，拍下九巴巴士站的電子顯示屏所播放聖誕祝福片段，上載至巴士光年Facebook專頁，即有機會贏取限量「巴士光年x癲噹xPAPERY限量聖誕版口罩套」。

巴士迷及癲噹粉絲記緊留意巴士光年Facebook專頁，參加公布的帖文遊戲，更有機會獲得「巴士光年x癲噹限量聖誕版1:76巴士模型」。活動網頁更有是次癲噹為巴士光年聯乘設計的聖誕版Sticker供下載，粉絲切勿錯過！

記者：王嵐