【職場哲學】上司放假也如幽靈般操控下屬 利嘉敏：請放過自己也放過同事

▲ 利嘉敏認為，放假要有假品。

打牌有牌品、揸車有車品，職場人放假也要有假品。每逢聖誕新年大節日，盡見人生百態。最討厭的放假行為，莫如：做上司的，年年伊始霸晒所有大假靚位，不管聖誕、新年、農曆新年、復活節、暑假黃金檔全部自己擸晒，其他人只能放佢霸完霸剩之後的日子。

作為上司，不能擺明自私，自己想大節日陪家人之餘，同事一樣想咁，今年若放了聖誕、新年，自己就要識做，給其他同事也有大節日放假的機會，那就皆大歡喜，不致犯眾憎。

把放假前應做好的份內事，留給同事處理，此乃厚顏無恥之行為；更可惡的，是明知同事要為自己執手尾，放假前也不作交代，甫放假即人間蒸發，這類不負責任之徒，下次放假還會有同事願意幫佢頂替嗎？

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不負責任之徒固然討厭，但另一類極端者，也會令同事窒息，就是那些幽靈上司——明明在放假，但仍然長期在綫對同事指指點點問這問那——他們要不是：一、工作狂（Workaholic），放假如坐針氈，要藉着返工才找到（唯一的）人生意義和存在價值；要不就是：二、控制狂（Control Freak），即使正在放假，下屬工作上的每一步都要全盤「in the know」（知情）兼「in control」（掌控），這也反映其人對同事極不信任，覺得「眾人皆廢我獨醒」，自以為公司無佢唔掂，故明明在放假，肉體離開下屬也要如幽靈般遙距操控。不幸跟住個放假都要micro-management（事事要管）、瘋狂工作的上司，做其下屬想有運行都難。

而最慘的是，這類上司並不知道，他們的放假日，實乃普天同慶day，部門亦可正常（甚至更好）運作，是他們把自己想得太重要了。放假有假品，做人上司的，事前做足交帶，放假只要確保同事有急事可聯絡到自己便可，然後請盡情放假和放空，這樣做，放過自己之餘，更重要的是，放過同事！

全文刊於《經濟日報》，原題為「放假要有假品」