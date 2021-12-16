  • 24°C
香港時間 : 20211216日 (週四) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場哲學】上司放假也如幽靈般操控下屬 利嘉敏：請放過自己也放過同事

親子 16:48 2021/12/16

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

利嘉敏認為，放假要有假品。

打牌有牌品、揸車有車品，職場人放假也要有假品。每逢聖誕新年大節日，盡見人生百態。最討厭的放假行為，莫如：做上司的，年年伊始霸晒所有大假靚位，不管聖誕、新年、農曆新年、復活節、暑假黃金檔全部自己擸晒，其他人只能放佢霸完霸剩之後的日子。

作為上司，不能擺明自私，自己想大節日陪家人之餘，同事一樣想咁，今年若放了聖誕、新年，自己就要識做，給其他同事也有大節日放假的機會，那就皆大歡喜，不致犯眾憎。

把放假前應做好的份內事，留給同事處理，此乃厚顏無恥之行為；更可惡的，是明知同事要為自己執手尾，放假前也不作交代，甫放假即人間蒸發，這類不負責任之徒，下次放假還會有同事願意幫佢頂替嗎？

最新影片推介：

不負責任之徒固然討厭，但另一類極端者，也會令同事窒息，就是那些幽靈上司——明明在放假，但仍然長期在綫對同事指指點點問這問那——他們要不是：一、工作狂（Workaholic），放假如坐針氈，要藉着返工才找到（唯一的）人生意義和存在價值；要不就是：二、控制狂（Control Freak），即使正在放假，下屬工作上的每一步都要全盤「in the know」（知情）兼「in control」（掌控），這也反映其人對同事極不信任，覺得「眾人皆廢我獨醒」，自以為公司無佢唔掂，故明明在放假，肉體離開下屬也要如幽靈般遙距操控。不幸跟住個放假都要micro-management（事事要管）、瘋狂工作的上司，做其下屬想有運行都難。

而最慘的是，這類上司並不知道，他們的放假日，實乃普天同慶day，部門亦可正常（甚至更好）運作，是他們把自己想得太重要了。放假有假品，做人上司的，事前做足交帶，放假只要確保同事有急事可聯絡到自己便可，然後請盡情放假和放空，這樣做，放過自己之餘，更重要的是，放過同事！

全文刊於《經濟日報》，原題為「放假要有假品」

撰文 : 利嘉敏

職場貼士 職場文化 哲學 復活節 農曆新年

最高瀏覽

【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
18:42 2021/12/14
【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居
18:04 2021/12/15
【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活
11:59 2021/12/15
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活