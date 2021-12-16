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【明星豪宅】梁靖琪家中養胎布置聖誕樹　Toby再婚覓真愛成幸福闊太【多圖】

娛樂 13:04 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

梁靖琪家中養胎。

梁靖琪（Toby）19年跟圈外男友施雋賢（Jonathan）結婚，同年誕下兒子施睿文（Roman），今年10月Toby宣布再度有喜，將再為人母的她，近期已減少工作，專心在家養胎，並悉心布置一家三口的愛巢，日前Toby上載家中聖誕樹裝置，因而令豪宅嚗光。

梁靖琪於IG上載了在家中客廳一角布置聖誕樹照片，留言「Our Christmas Tree」，並表示很期待全年最窩心的節日來臨。

【娛圈喜訊】38歲梁靖琪宣布懷孕　Toby再當媽媽：上天的禮物

從照片可見，客廳相當闊落且樓底高，放了一高及人身的聖誕樹，跟天花仍有一段距離，而聖誕樹周邊也放了不少禮物，可見Toby一家十分著重此節日。

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自今年10月宣布再度懷孕，Toby便安心在家中養胎，並經時在IG分享日常星活照，令家中不同角落曝光。

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其中最搶眼的，是Toby跟丈夫及兒子在偌大天台放下家庭泳池，一家三口一同嬉水，十分溫馨。

住千呎豪宅

據知Toby丈夫Jonathan家境富裕，婚後夫婦住市值逾千萬的跑馬地豪宅，從Toby分享照片，家中以柔和白色為主調，予人溫暖和諧感覺。

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Toby在客廳中央設為兒子的玩樂區，並放有軟墊及圍欄，父親Jonathan常在此享親子樂。而大廳擺放了一張L型大梳化，外望落地玻璃外的風景，十分舒適。

Toby亦常有邀請好友到家中開聚會，飯廳容納十多人以上仍甚有空間感，難怪她們常邀親友回家開派對。

撰文 : TOPick柴犬出動

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