【打擊毒品】警方天水圍酒店檢市值逾5萬元冰毒　拘2名男女涉販毒

▲ 行動中，檢獲的毒品市值約5.2萬元。 （警方提供）

警方在一個酒店房間檢獲市值逾5萬元冰毒。元朗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（16日）凌晨時份進行打擊毒品行動，突擊搜查天水圍一間酒店房間，檢獲約64克懷疑「冰」毒，一個電子磅及約1.9萬元現金。行動中，檢獲的毒品市值約5.2萬元。

▲ 警方檢獲約1.9萬元現金（警方提供）

該酒店房間內的一名42歲姓何本地男子及一名28歲姓邱本地女子，涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津