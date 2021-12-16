【生命鬥士】4歲癌童3粒脊椎腫瘤切除手術成功　Sheldon媽媽報平安：感激大家集氣成功

▲ 4歲癌童Sheldon3粒脊椎腫瘤切除手術成功。

本港4歲男童Sheldon去年確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤」，治癒率僅半成。11月中旬，他與家人抵達西班牙，打算接受新藥治療，但檢查時發現脊椎出現腫瘤，需在當地接受手術。今（16日）晨，Sheldon媽媽在Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」報喜，指Sheldon已成功完成脊椎腫瘤切除手術，外科手術醫生很滿意，並謝謝廣大市民集氣支持。

Sheldon媽媽更新最新情況表示，手術前的磁力共振報告發現Sheldon脊椎尾段的腫瘤數目不是1粒，而是3粒，而且20日內也大了很多，證明生長速度很快，幸好腫瘤位置接近，可以一次過切除。最終經歷約5小時的脊椎腫瘤切除手術，手術很成功，更比預期早完成，目前Sheldon需留在ICU觀察。

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外科手術醫生很滿意，等待明天再次照磁力共振，便可確定脊椎三個腫瘤是否完完全全被切除。感激大家，集氣成功。小戰士戰勝了！

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而早前Sheldon亦曾接受骨頭和骨髓的免疫治療（Naxitamab），期間需要用K仔止痛。未料Sheldon一甦醒就緊抱媽媽不停地哭，令醫生、護士非常緊張。一般而言，小朋友的反應會像麻醉醒後一樣，迷迷糊糊、語無倫次，但Sheldon的反應則比較異常。

細問之下，原來Sheldon因為掛念爸爸媽媽所以大哭。

他竟然回答我：「我好掛住妳同daddy😭」，相信他是在迷幻中感覺失去了我們，感到孤獨寂寞。他從未試過如此肉緊地攬實我的腰，令我的心也酸了，哭成淚人。跟着繼續扁着嘴地哭了大半小時，護士們也忍不住抱着安慰他。 小戰士亦有軟弱的時候，或許這個病令他一直沒有安全感，祈求能一直陪伴在他身邊，使他不再孤單。

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責任編輯：羅嘉欣