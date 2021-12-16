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【Doctor X】第7季米倉涼子穿戴奢華品牌晒行頭　Valentino+ETRO+Fendi猶如小型時裝騷

休閒消費 12:16 2021/12/16

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由米倉涼子主演的《Doctor X》第7季，每集都是小型的時裝展。（圖片doctorx_official）

由日本現時最高身價女星米倉涼子主演的《Doctor X》，自2012年首播播映，今年已經來到第7季，在收視上《Doctor X》依然穩佔最高收視。不過，今季和以往不同的是，不少時裝品牌空群出動支持米倉涼子的演出，當中包括Valentino和Dolce & Gabbana等，每集開首米倉涼子都儼如個人時裝展似的。

第二集超模富永愛出動，米倉涼子拿的是Valentino手袋。（圖片doctorx_official）

貴為日本身價最高的女星，4年前，當米倉涼子每拍一集的薪酬就高達35萬港元，這一次她停了一年才接拍《Doctor X》第7季，有傳肯接拍完全是因為電視台出動銀彈攻勢，畢竟這位日劇女王自脫離效力十載的事務所而自設公司，對她來說將公司納入軌道才是最實際我的事。

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而一直以擁有瘦長美腿見稱的米倉涼子，去年正式當上Fendi的代言人，成為帶貨金王，不過，要看她穿上不同的時裝品牌，還要看今季的《Doctor X》，在劇中她不再局限只穿Fendi，每集都穿上不同的時裝品牌登場，例如首集回貴，簡單的一件tee和袋子已經是來自意大利的N21和潮牌Supreme袋子。

及後每集開始大量手袋和高踭鞋登場，包括Valentino、ETRO、Bottega Veneta和Thom Browne等，好不熱鬧，就連第6集以客串形式登場，憑《大叔的愛》而走紅的田中圭亦穿上Christian Loubouitn的皮鞋，可見《Doctor X》的時裝陣營不比韓劇內的時裝行頭的遜色，今時今日在追劇之餘，同時看時裝才是煲劇的雙重享受。

記者：何偉雄

演員 電視劇 日本 消費資訊 消費種類 時裝服飾種類 時裝服飾

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