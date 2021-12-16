【全民造星IV】阿Day甩嘴許廷鏗罕有嬲爆拍檯　「佛」都有火Alfred：恨鐵不成鋼

▲ 《全民造星IV》阿Day甩嘴至少兩名組員需淘汰，導師許廷鏗嬲爆拍檯：「我恨鐵不成鋼！」

ViuTV選秀節目《全民造星IV》來到25強晉身20強的環節，於昨晚（12月15日）播出的《全民造星IV》內，確定了10名能夠晉級20強的參賽者。

可是大熱人馬阿Day（許軼）卻因為表演失準忘詞，令到隊伍即將有至少兩名成員需要被淘汰，曾任其導師的許廷鏗（Alfred）更「佛」都有火嬲到拍檯：「同我預想的確有段距離！」

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唱跳《黑天鵝》

《全民造星IV》本周已來到25強晉身20強決賽的環節，更是最後一輪的小組賽。

日前已結束了由ERROR成員肥仔（梁業）領軍的Candy（王家晴）、暐翹（林暐翹）、Winka（陳泳伽）、Yoyo（葛綽瑤）及Tengie（區廷筠）組別，以及由MIRROR成員AK（江𤒹生）領軍的芯駖（李芯駖）、CK（黃斯琪）、Marf（邱彥筒）、Ivy So（蘇雅琳）以及穎蕎組別的演出。

阿Dee隨組員意向

昨晚分別播出由阿Dee（何啟華）及Lokman（楊樂文）任導師的兩組演出，當中阿Dee帶領Kinki（盧芷韻）、阿Day（許軼）、馬欣（馬彩欣）、So Ching（蘇芷晴）以及Ariel（曾家瑩）組別出賽唱跳《黑天鵝》。

擔任導師的阿Dee雖然認為其領軍的隊伍表演概念鬆散，但他想隨組員的意向演出，所以他只有從旁給予意見和協助，上台前阿Dee給組員打氣：「上到台，只做一樣嘢，享受每一分鐘、每一秒，因為呢個表演，係有今生無來世。」

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許廷鏗對演出不滿

可是結果在演出時組員表現卻很參差，出現走音的情況再加上阿Day在Rap的時候忘詞。

在之前回合擔任其導師的評判許廷鏗禁不住大力拍檯，結束表演後導師阿Dee在後台亦掩面歎氣。評判梁祖堯指失誤過後最重要是作出補救，他認為阿Day成功補鑊，但想知道對方失誤原因。

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Day不禁流淚

阿Day解釋Rap詞一直在修改，直至演出前兩日才確認所以不夠熟習，跳舞部份加了許多手部動作，演出時又發生上衣下滑的問題，令到失誤發生。

許廷鏗一開聲則表示非常憤怒，阿Day聞言馬上落淚，Alfred謂：「我好嬲係因為見到你哋大家各自可以做到嘅事，最後同我預想中有段距離，可能我都不自覺地將我嘅標準提得好高，但我嘅理性話我知我係應該要咁高，唔應該因為同你哋熟而去將就。」

Alfred續謂：「我本身幫阿Day打剔，當你一開始唱我覺得你終於知道何謂台風，並唔係只對鏡頭拋媚眼。我知道你而家因為個失誤，狀態一定好崩壞、好崩潰，但呢個經驗好重要，坦白講你剛剛講嘅理由唔係理由而係籍口，我諗我只係恨鐵不成鋼。」

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阿Dee組別最後得到236.6分，相對肥仔及AK組別的294.4分與248分，成為分數最低組別，所以阿Dee組將會有至少兩名成員需要被淘汰。

認為自己的失誤連累隊友的阿Day在後台哭成淚人，當年在《全民造星》30強止步的阿Dee安慰她們說：「就算你哋今日被foul，你哋夢想都未完架，當日我都被淘汰，咪又係做咗明星。」

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Lokman組獲讚

接著是Lokman領軍的組別，成員有榛綦（何榛綦）、Ada仔（姜咏鑫）、VAL（趙展彤）、Win Win（楊安妮）以及超酸（陳昭煊），成員選擇唱跳原創歌曲《正傳》。

結果她們獲得4位評判包括阿祖、Alfred、花姐（黃慧君）及阿Wing（戴穎）一致讚好，獲得已出場的4隊中最高的分數316.2分，與同樣獲得高分數的肥仔組別5位成員，確定晉身20強決賽。

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阿Jer組壓軸登場

至今由阿Jer（柳應廷）領軍的組別，方方（方芷欣）、Gao（沈貞巧）、Alice（許寶恆）、阿蛋（黃詠霖）以及寅涓（夏子涓），將於今晚（12月16日）壓軸出場。

這組可說充滿話題，因為未知屢遭受網民全力炮轟的方方能否繼續「永續」演出，而因為排練而與導師阿Jer傳出緋聞的Alice亦在今晚驗收成果。