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【拳王】朱敏瀚騷肌勇救小狗　蔡潔對朱仔裸體零感覺：睇到麻木

娛樂 11:37 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

子聰成功令加晴心心眼。

由黎耀祥、張振朗、黃子恒、朱敏瀚、姚子羚、蔡潔、賴慰玲主演台慶劇《拳王》，今晚（16號）劇情重點落在年青演員的感情線上，集中加晴（蔡潔飾）和子聰（朱敏瀚飾）的關係突破。

《拳王》中加晴對子聰情深追求一直視而不見，但由於子聰處處為她著想，加上愛心爆棚「英雄救狗」，令加晴對正藍看似單向的感情有所動搖。

該幕除了蔡潔及朱仔的交流有睇頭，朱仔一身超強肌肉亦相當吸睛；朱仔透露與張振朗其實齊齊於一年前已開始操練：「因為想在《拳王》展現不一樣的自己，希望觀眾見到我們真的有為角色努力過。」

蔡潔指對於朱仔半裸體已睇到盲目。

觀乎花絮照，朱仔正式埋位前相當努力操練谷肌，而朱仔與蔡潔互動似乎相當尷尬。

蔡潔笑言只是劇情需要：「因為他們經常要在劇入面騷肌，所以我已經麻木，初初唔熟真的會有距離感！他們一班男仔好Friend，成日互相檢查肌肉，我唔夠膽跟他們一齊玩。」

二人大讚「狗狗」演員其實十分可愛配合。

相關場口特別之處，除了拍攝當日天朗氣清令鏡頭拍出來份外唯美，狗狗演員也有帶給二人無限「驚喜」，朱仔笑謂：「其實狗狗算好合作，因為劇情需要我成日摸牠大髀內側，我每次摸牠都會趷起；都正常，人都會咁反應。」

最新影片：林希靈訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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