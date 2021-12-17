【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答

▲ P1X3L三子推出新作《Just Lean On Me》。

男團組合最需要甚麼元素？勁歌熱舞？熱血？有型？以上的也可在組合P1X3L當中找到，更難得的是看到他們在出道不足一年已建立出「三為一體」的兄弟情，在互相扶持下拼湊出一張包羅萬有的成績表！

在新人年的尾聲，P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）帶上熱辣新作《Just Lean On Me》接受TOPick專訪。

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熱血新作

如果要歌手替自己主唱的歌曲評分確實是難事，Marco簡單以「熱血」二字形容《Just Lean On Me》 ，Phoebus認同新歌可代表P1X3L的追夢過程，他說：「這首歌曲與P1X3L成長經歷相似，即使去到現時也是想放手一搏。我也覺得P1X3L等同熱血或者與我們參與的綜藝、推出跳唱歌曲有關。」

Phoebus解說新作的舞蹈特點：「新歌的舞蹈動作與較出道作《Braceless》密集、快，既然新歌如此熱血，就應該配上比較困難的舞蹈，也應該要有更多力量。」

此時，Marco、Phoebus「點名」大讚George大有進步，George說：「主要因為他們很願意花時間與我一起練習，也排了大約半年，『執頭執尾』之餘又要鍛練身體。」

▲ 吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）組成P1X3L。（黃建輝 攝）

三子稱，他們大多會在凌晨時間於「秘密基地」練習，也看來他們默默練兵也沒有白費，新作也於Youtube內獲得不少正面評價。

在《Just Lean On Me》MV中的他們同樣是追逐夢想的偶像組合，回到現實，從《全民造星II》出道的他們又有否曾於放棄與堅持之間掙扎不定？

堅持追夢

Marco、George送上連聲道謝，Marco搶先說：「當然有想放棄的時候，但十分感謝公司給予機會，與兩位兄弟互相幫助，可以拋開一切去追夢。」George稱：「公司在我們出道這十個月以來給予很多支持，十分支持我們唱歌。」

Phoebus提到自己曾跌進無底深淵：「總會向負面方向想、把不開心的事情無限放大，那種心態是在《全民造星II》與組成P1X3L成軍之間出現，就是受社會、疫情、未有作品推出而影響。」

後來，聲言「Keep住擔心收入」的George拋下金句：「擺明做呢一行唔係為錢。」他們又和應Marco的說法「每一天也是在做自己喜歡的事情，而不是在捱。」

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P1X3L之組成

「點解佢地三個會組成組合？」P1X3L於初出道時期都被樂迷、網民好奇過，有人只是為「組團而組團」。至於三子起初接獲消息時，當下的感受是如何呢？

Phoebus憶述成團經過，他說：「我與George是一開始已知會成為組合，Marco是後來加入，我們問他：『你加入組合有沒有問題？』他就回覆話自己很想加入男團。」

於是三子在未有自己歌曲的情況下也相約練舞，當時的P1X3L應該也抱著放手一搏、青春無悔的心態吧？George就有話直說：「咁又唔驚大家夾唔到」，Phoebus則認為大家於組成初期是需要時間磨合，也曾經嘈交。他說罷馬上「戴頭盔」：「大家會把對事情的不同看法拿出來討論，把事情解決。」

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George：我們不喜歡收收埋埋

三人直言現時已度過磨合期，也會把事情攤出來說，George：「我們不喜歡收收埋埋。」他連帶「爆料」分享Marco曾經於隊友面前展現脾氣：「我們一起吃火鍋，Marco就因為正值健身期間需保持身型，所以就只能看著我們吃，他就突然間發脾氣：「『我要返屋企，好辛苦，唔想睇住你地食。』」

Marco稱回想起也覺好笑，皆因當時為準備拍攝《香港秘密搜查官》，節食時仍要看著他們吃得津津有味，就問：「我可唔可以走先？」

三人於舞台上表演除了要歌精舞勁，這一份兄弟間的默契也難能可貴，除了可以幫助隊友「補位」或是令表演昇華，更是可以成為追夢期的快樂泉源呢！

▲ 《香港秘密搜查官》

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Phoebus愛被負評？

他們從選秀節目出身，承受過來自評判、唱片公司高層、監製的評語，還要面對心狠手辣的網上判官，似乎沒有強大的心臟也撐不過去。面對負評，Phoebus被兄弟評為喜歡被虐的「M底」，皆因Phoebus說：「其實我是很喜歡被負評，因為現時的負評不如以往般人身攻撃，認真看的話會有所得著。」

最令三子印象深的留言是「個名點讀？」、「個名好難記」，George稍稍平反：「我覺得P1X3L是比較形象化，但又是否真的很難被記住？我就覺得不是，不過是『難打少少』。」Phoebus大讚組合名有型，也喜見愈來愈多人懂得組合名的讀法。

就對個別成員的留言，Marco在初出道時期因造型而「中槍」，被批評樣貌像倉鼠、紫菜頭、「著咗阿爺件衫」。他慨嘆：「我當時也真的接受不了自己的造型，但我選擇相信造型師的決定，可能未被接受只不過是時間問題。」現時的他已相當看得開：「現在與過往的心態也不一，我現時很享受別人討論我，總好過沒有話題。」

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師傅愛「OMG」

P1X3L今年參演ViuTV節目《七救星》獲七仙羽（七師傅）改名做「OMG」，更合作出歌《Oh My 7 God（feat.七仙羽）─JNYBeatz Remix》，近月更一同出席活動、擔任代言人，知名度大增。

三子感恩獲得師傅的支持，也「認衰」指有時未有回覆師傅的訊息。George立刻解釋：「她不時會分享新聞報導連結給我們，也有分享過有關叱咤的報導，但就是不知道該如何回覆。」

他們會如何報答師傅呢？Marco透露私下的一個約定：「如果P1X3L將來舉行演唱會的話，一定要由師傅擔任嘉賓。」George鬼馬地表示希望邀請師傅擔任音樂總監、創作總監。

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2022年的P1X3L

三子今年以P1X3L之名推出兩首作品，參與過綜藝節目、劇集，同時已儲下一群忠實的「PUZZLE」追隨，為他們安排大型戶外電視廣告應援，對新人年都是一張完滿的成績表。三子預告來年將會帶來合體主持的節目與更多音樂作品。

而三人早前因未有出席叱咤頒獎禮記招而於網上「放負」而成為話題，也算是意想不到的收獲吧？三子曾回應指當時只為抒發心情，也感謝公司的安慰。他們表示對來年1月1日於叱咤頒獎禮奪獎不抱信心，George說：「有信心⋯⋯出席」，Marco則希望見證大場面。

最後，三子被要求向隊友送上「溫馨提示」，他們即時發揮鬼馬本色，Phoebus說：「Marco需要多吃東西，不要經常生病。」Marco希望George不要太靚仔，直呼「站在他身旁真的很有壓力。」Phoebus「助玫」：「我們下次禁止他化妝，他素顏時也很不錯。」

記者：梁樂欣、陳淑霖