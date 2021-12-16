【新冠肺炎】新增10宗輸入個案均帶變種病毒　包括一名外傭及兩名機組人員

▲ 衞生防護中心公布本港確診個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（16日）公布，新增10宗輸入確診個案，全部涉及變異病毒株的感染，至今本港個案累計12,507宗，包括12,506宗確診個案和1宗疑似個案。

10宗個案涉及6男4女，年齡介乎24至76歲。9人由A組指明地區（高風險）抵港，1人由B組指明地區（中風險）的地區抵港。

其中8人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；1人於指定檢疫酒店檢疫期間確診；其餘1宗個案（12,504）為船員，他在12月1日從日本經貨船Glory Sky抵港，該貨船早前有船員確診（個案12453、12459至12464），貨船上的其餘船員須繼續逗留船上進行檢疫，個案12504船上檢疫期間確診。

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記者：馮琪雅