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【天價索償】5歲兒在麥當勞跌斷手　父母索償2千萬被控勒索：孩子無價

親子 12:29 2021/12/16

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台灣一名男童在麥當勞遊戲區跌傷，其父母索償2千萬。

台灣法院日前審理一宗勒索案件，新北市一對消防員夫婦，在2017年帶5歲兒子到麥當勞遊戲區玩耍，期間兒子摔倒導致右手肱骨骨折。夫婦為索償，竟利用工作之便查看麥當勞的安檢紀錄，檢舉多間分店消防系統違規，趁機索償7060萬台幣（約2千萬港幣）。夫婦被麥當勞反告勒索，被判監1年2個月；案件日前進行二審，夫婦均否認控罪。

兒跌斷手父母索償

綜合台媒報導，案件發生在2017年3月，當時任職消防員的蔡氏夫婦，帶5歲兒子到新北市一間麥當勞用餐。兒子在店內遊戲區玩耍時不慎跌倒，導致右手肱骨骨折。事後夫婦花了6700元台幣（約1880港元）為兒子治療。為了向麥當勞討賠償，兩人利用職權查看麥當勞的安檢紀錄，並指多間分店消防系統違規，索取賠償。

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據悉麥當勞當時提出賠償醫藥費及承諾改善遊戲區，卻被夫婦拒絕，堅持「獅子開大口」索賠2千萬，令店方感無奈。夫婦見索償不果，曾自行索賠金額下調至6600萬元台幣（約1800萬元港幣），並指部分賠償金可用餐券支付；麥當勞主管及法務部商議過後，決定反告兩人勒索。

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夫婦否認勒索

法院進行一審時認定夫婦犯「恐嚇取財未遂罪」，分別判監1年2個月。夫婦不服上訴，案件14日於高等法院進行二審，兩人均否認控罪。法官在庭上質疑，檢舉店家違規與小孩受傷並無關係；男童父親在庭上表示索償金額是參考其他案件的判決，又指「孩子在父母心中無價」，認為這筆錢對店家來說不多，不這樣做的話店家不會重視問題。

夫婦在去年離職，現時做兼職養活4子女。他們擔心若要坐監，子女將無人照顧，希望與麥當勞各退一步。案件在明年2月再開庭審理。

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責任編輯：王明芳

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