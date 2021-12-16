【繩之以法】港媽帶2孩行深水埗玩具街遭熊抱　非禮漢判囚4個月青山醫院服刑

▲ 港媽帶孩子行深水埗玩具街遭非禮，涉事漢判囚4個月青山醫院服刑。

8月初，有名港媽帶2孩行深水埗玩具街時，被一名男子非禮，涉事男自稱有精神病，明言不害怕報警。受害人擔憂有其他女生受騷擾，鼓起勇氣在網上分享經歷及報警。涉事漢現已判囚4個月，於青山醫院服刑。

被非禮捏臀部

事件在8月7日深水埗有「玩具街」之稱的福榮街發生，當日是周六，一名媽媽與2仔女、女友人加上其1位小朋友同行，即2位女士及3名小童。受害的港媽一行人當時正望向玩具舖前地下的玩具，突然有人非禮她，她被大力捏臀部，以及半熊抱。

該非禮漢當時自稱有精神病，「我有精神病㗎……你報警，我唔走，你拉我去」，受害港媽回說「有精神病大晒呀？你咪走呀」，當時港媽的朋友及深水埗熱心街坊有幫忙，幾位街坊在現場落口供，她亦有到深水埗警署落口供。

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涉事男稱有精神病不怕被捕

受害人不想涉事犯案者再行兇，挺身指證外，更在網絡分享事件，有感涉事男是否「揸白咭」有精神病，皆不可老奉可以傷害非禮他人。近日，她向TOPick更新了消息，指出日前收到負責案件的深水埗CID（偵緝警探）來電，該非禮漢被判囚4個，於青山醫院服刑。犯案男一直涉及不同案件，仍有數宗案件未上庭審判，警方指不會讓疑犯以「白卡」（殘疾人士登記證）作「擋箭牌」。

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受害港媽回想當時左手拖兒子，右手拖著女兒，同行的朋友也拖住小朋友，面向舖頭看玩具，背住行人路，質疑「精神病又會咁識揀無防備嘅人落手」。

個個坐以待斃，當不幸發生到自己、自己個女身上時，就會後悔莫及。不可沉默不作聲，要實際行動去表示有幾反感，有幾大影響！當你愛理不理，就會形成慣犯嘅道理！

她指出雖然作為受害人會留下陰影，但更不應去姑息，希望各位女性小心提防，遇到不公事件，不要啞忍，一定要大聲嗌出來，香港人很團結，一定會有人幫手。

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責任編輯：顏紫燕