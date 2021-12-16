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【暖心兒子】凌晨下班回家見窩心字條　單親媽哽咽：誰說兒子不貼心

親子 17:34 2021/12/16

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台灣一位單親媽媽分享兒子的暖心舉動。

很多人都認為女兒比較貼心，但有媽媽為兒子們平反。台灣一名單親媽媽分享，日前下班後回到家中已凌晨1時，一打開門看到地上有張小紙條，上面寫著「這張紙代替睡著的我等妳」，兒子的暖心舉動令媽媽及一眾網民深受感動。

兒子留下窩心紙條。（「社廢公社」FB圖片）

最新影片：

平日兒子會等門

台灣一名女網民近日在Facebook群組「爆廢公社」發文，表示自己是單親媽媽，由於要做生意的關係，平日10時收舖後最早也要11時才回到家。她指平時大兒子會在門口等她進門，將她穿過的衣服放進洗衣籃後，再拿去洗衣機洗。

但最近單親媽晚了下班，回到家已接近凌晨1時，孩子們都去睡覺了。當她一踏進門口看到地上放了一張紙條，上面寫道：

這張紙代替睡著的我等妳

既感動又內疚

單親媽表示哥哥的窩心舉動讓她感動到快哭了，直言「誰說兒子不貼心？哥哥就是這麼貼心」。不過她為工作忙碌而沒時間陪伴孩子感到痛心和內疚，

對不起，媽咪要做生意，所以越來越沒有時間陪你們。對不起，因為太累了，所以聯絡簿我都是直接簽名到月底…元旦媽咪就可以好好的陪你們在家耍廢兩天了。

承諾會多陪伴孩子

帖文一出引來大量網民讚好和熱烈回應，紛紛大讚兒子十分貼心，「你有個貼心的寶貝兒子真幸福」、「想睡又想等媽媽，好懂事的孩子」、「太暖了」。

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另外有網民認為，家人的陪伴對小朋友的成長非常重要，故希望單親媽能抽多點時間陪伴孩子。單親媽回應表示會檢討，

這一年來我真的好想再多一點時間陪小孩，所以只要連假，我一定打烊休息，寧願多陪小孩，因為孩子比我的生意還重要，他們沒有爸爸的陪伴，不能少了媽媽的陪伴。

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責任編輯：王明芳

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