【野豬出沒】堅尼地城受傷母豬出沒　漁護署指已將其捕捉及人道處理

▲ 現場有1隻受傷母豬，頸上有繩綁住，以及另外3隻小豬。（Facebook 香港野豬關注組）

香港野豬關注組今日（16日）在社交平台發文，指有市民發現，在今早約11時，警方及食環署人員到堅尼地道青蓮臺近魯班先師廟視察，現場有1隻受傷母豬，頸上有繩綁住，以及另外3隻小豬。漁護署指，已將有關野豬捕捉及人道處理。

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關注組下午2時半指，3隻小豬已被漁護署運走。

漁護署回覆，署方今日接到警方轉介，指在堅尼地城青蓮臺出沒的一頭雄性及兩頭雌性野豬體重介乎50至65公斤之間。署方人員考慮到上述野豬在市區環境或民居附近出沒會對公眾構成危險，遂將其捕捉及人道處理。

另外，漁護署今日亦接到警方轉介指黃泥涌道一屋苑發現3頭約重30公斤雄性野豬；昨日於寶琳站附近的屋苑亦發現兩頭雄性及一頭雌性野豬，均重約30公斤，考慮到上述野豬在市區環境或民居附近出沒，會對公眾構成危險，已將牠們捕捉及人道處理。

漁護署補充，由新策略實施至今，署方共進行4次定期野豬捕捉行動。首次行動11月17日在香港仔深灣道進行，捕獲及人道處理7頭野豬；第二次行動11月30日在北角百福道進行，捕獲及人道處理2頭野豬；第三、四次行動分別於12月6日和13日在南區南灣泳灘進行，惟兩次行動皆沒有捕獲野豬。除有關行動外，署方亦接獲7宗由警方轉介的個案，共捕捉及人道處理14頭野豬。

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記者：黃穎津