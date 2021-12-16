【樂極生悲】男童玩耍遭同學撞倒隔日腹部劇痛　檢查揭腎臟斷成兩截需切半個腎

▲ 男童玩耍遭同學撞倒隔日腹部劇痛，檢查揭腎臟斷成兩截需切半個腎。

小朋友玩耍時受傷常有發生，內地一名7歲男童在學校與同學玩耍時被撞倒，隔天開始劇痛，送院檢查後發現腎臟竟斷成兩截，其後更出現血腫，最終要切除半個腎臟。

綜合內地媒體報道，湖北黃岡一名7歲男童早前在學校與同學玩鬧時，被人從背後撞倒，重摔在地上並翻滾了幾圈，但很快就爬起來，當晚回家後亦如常作息。

未料，男童翌日起來後腹部劇痛，家人趕緊將他送院，檢查發現，男童的左側腎臟斷成兩截，遂轉送至武漢大學中南醫院婦兒醫院治理。醫生最初採取保守治療，然而經過一周，男童的左腎斷裂口未能縮小、癒合，且開始出現血腫，最終需進行手術切除半個腎臟，並將腹中血腫清除，一周後順利出院。

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醫生表示，由於腎臟的代償功能較強，即使切除半個左腎，剩下的半個左腎和健康的右腎，也足夠支撐起身體代謝，維持正常的狀態。

醫生續指，腎臟是比較脆弱的器官，如因外力導致腎臟破裂，且情況未至於太嚴重，一般可採取保守治療並保留腎臟，但由於男童腎臟斷成兩截，並出現血腫，就需要及時進行手術，以免病情惡化。

他又提醒家長，平時要多加強對孩子的安全意識教育，例如盡量避免身體劇烈碰撞，一旦意外受傷，孩子也要及時告知家長，以免耽誤治療時機。

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責任編輯：羅嘉欣