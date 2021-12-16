【聖誕派對】1杯高卡雞尾酒=1.5碗白飯　營養師教5大聖誕飲食貼士免致肥

▲ 營養師教聖誕飲食貼士，避免於節日裡變肥。

貼士一：切忌「留肚」餐吃大餐

聖誕期間很多人知道將要飽餐一頓，通常早午餐都不吃，「留肚」吃晚餐。但這樣會導致晚上過份飢餓，尤其吃自助餐時會「報復式」暴飲暴食，反而吃得更多，可能得不償失，餐後還會因為吃多了而有罪惡感。

貼士二：事先了解餐廳的食物選擇

這做法不但可以補回不足的營養素，還可平衡一天的營養素攝取。聖誕晚餐通常富含碳水化合物和飽和脂肪，建議在早餐和午餐時可減少碳水化合物攝取，例如由一碗飯減至半碗；並以低脂肪高纖維和適量蛋白質為配菜，例如蔬菜、水果、低脂蛋白質如海鮮、瘦肉等，讓你吃大餐前不致過份飢餓，又能補足營養。

貼士三：把碟子分成四等份

如果是吃自助餐，可將碟子分成四等份：一半放蔬菜，四分一放肉類或蛋白質食物，其餘擺放澱粉質食物。建議用較小的碟子去盛載食物，方便控制食物分量。

貼士四：火雞高蛋白低脂肪 餡料脂肪高

聖誕大餐及自助餐通常不少得「火雞」這個主角。營養方面，以生肉作比較，每100克含大概120kcal（千卡）和3克脂肪，同樣份量的雞腿大概含120kcal和4克脂肪; 牛柳含大概150kcal和7克脂肪。

未烹調前，火雞的確比起牛羊豬較低脂肪，但烹調方法及醬汁都會影響最終的熱量。以傳統聖誕火雞為例，內餡普遍以大量牛油、麵包糠、洋蔥及各式香料所調製，把餡料滿滿的塞進火雞肚後再烤焗。而且，焗製時火雞的油脂會流入內餡，所以建議享用火雞時只吃肉，不吃火雞皮及內裡餡料，以減少飽和脂肪的攝取。

貼士五：嚴選雞尾酒派對飲品

聖誕派對除了美食，也少不了派對飲品，當中以雞尾酒（Cocktail）最受歡迎。雞尾酒是混合飲品，通常有一款或多款烈酒、再加入果汁、糖水，或椰奶及忌廉等。而各款雞尾酒的熱量視乎酒精的濃度及所加入配料的份量，一般可介乎120kcal至500kcal。以一杯200毫升的Pina Colada為例，成分有冧酒、椰漿、菠蘿汁，約350kcal，相等於一碗半白飯。

任何有酒精成分的飲品熱量都偏高，因為酒精的熱量差不多是碳水化合物或蛋白質所含熱量的兩倍，每克酒精有7kcal，而同等份量的蛋白質和澱粉質則只有4kcal。所以派對期間很容易不知不覺飲下過多的熱量，容易致肥。而且攝入過量的酒精，還可能會增加患上慢性疾病的風險。

如果真的想小酌一兩杯，謹記要「一杯起兩杯止」，最好先了解飲品的配料，並選擇以低卡路里的配料製成的雞尾酒飲品，配料如梳打水或無糖汽水、少量的天然果汁（青檸汁、番茄汁等），飲品例子有Gin & Soda、Bloody Mary等。建議最好減少酒精的攝取，或以無酒精的Mocktail代替。