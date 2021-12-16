【人才培訓】33所高校加入蘇港澳高校合作聯盟　盼加強創新科技研究等領域交流合作

▲ 聯盟今於南京及香港同步舉行成立儀式。（理大提供）

由南京大學、香港理工大學及澳門大學3校共同創立的「蘇港澳高校合作聯盟」今日（16日）正式成立，並於南京及香港同步舉行成立儀式。目前已有33所高校加入聯盟，包括香港9所大學、江蘇省21所及澳門3所。

聯盟今於南京及香港同步舉行成立儀式，成立後將舉行高等教育峰會，由30多所高校的領導層，就「區域融合、科技創新與大學發展新使命」進行探討，期望為聯盟高校的發展方向帶來啟發。聯盟成立的目的是發揮江蘇省、香港及澳門三地大學的優勢，進一步加強在人才培育及創新科技研究等領域的交流與合作。

行政長官林鄭月娥致辭時表示，對聯盟成立感到特別高興，也表示熱烈的祝賀，指出將為蘇港澳高等教育交流合作開創全新的局面，期望聯盟秉持「開放、共享、多贏」的創盟理念，在科技創新、人才交流等領域進一步整合和發揮各方的優勢，為蘇港澳的學者和學生締造更多發展的機遇，為國家發展作出貢獻。

她說，特區政府將一如既往，鼓勵各所大學積極用聯盟的平台協同創新，提升區域合作層次和水平，發揮香港高等教育界的特點及國際化的優勢。

▲ 林鄭月娥今早出席聯盟成立儀式。（政府新聞處）

理大校長滕錦光說，對於能夠參與創立聯盟感到十分榮幸，指出香港高校與江蘇省及澳門高校合作無間，於學術交流、科研合作，以及學生培育方面均已建立緊密的合作關係，希望三地院校今後多作交流，共同推動蘇港澳的教育和科研發展。

滕錦光又說，江蘇省的經濟和教育發展在全國各省中備受稱譽，加上江蘇省近年大力發展多個戰略性新興産業，例如人工智能、生物醫藥、新能源技術等，將為蘇港澳的高校和人才，帶來巨大的科創、研究以至創業的機會。

▲ 理大校長滕錦光。（理大提供）

已加入「蘇港澳高校合作聯盟」之高校

江蘇省 南京大學

東南大學

南京師範大學

蘇州大學

南京航空航天大學

河海大學

中國藥科大學

江南大學

中國礦業大學

南京信息工程大學

南京林業大學

南京中醫藥大學

揚州大學

江蘇大學

南通大學

江蘇警官學院

南京特殊教育師範學院

南京曉莊學院

南京傳媒學院

江蘇理工學院

鹽城師範學院 香港 香港城市大學

香港浸會大學

嶺南大學

香港中文大學

香港教育大學

香港理工大學

香港科技大學

香港大學

香港都會大學 澳門 澳門大學

澳門科技大學

澳門城市大學

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴