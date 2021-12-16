【人才培訓】33所高校加入蘇港澳高校合作聯盟 盼加強創新科技研究等領域交流合作
由南京大學、香港理工大學及澳門大學3校共同創立的「蘇港澳高校合作聯盟」今日（16日）正式成立，並於南京及香港同步舉行成立儀式。目前已有33所高校加入聯盟，包括香港9所大學、江蘇省21所及澳門3所。
聯盟今於南京及香港同步舉行成立儀式，成立後將舉行高等教育峰會，由30多所高校的領導層，就「區域融合、科技創新與大學發展新使命」進行探討，期望為聯盟高校的發展方向帶來啟發。聯盟成立的目的是發揮江蘇省、香港及澳門三地大學的優勢，進一步加強在人才培育及創新科技研究等領域的交流與合作。
行政長官林鄭月娥致辭時表示，對聯盟成立感到特別高興，也表示熱烈的祝賀，指出將為蘇港澳高等教育交流合作開創全新的局面，期望聯盟秉持「開放、共享、多贏」的創盟理念，在科技創新、人才交流等領域進一步整合和發揮各方的優勢，為蘇港澳的學者和學生締造更多發展的機遇，為國家發展作出貢獻。
她說，特區政府將一如既往，鼓勵各所大學積極用聯盟的平台協同創新，提升區域合作層次和水平，發揮香港高等教育界的特點及國際化的優勢。
理大校長滕錦光說，對於能夠參與創立聯盟感到十分榮幸，指出香港高校與江蘇省及澳門高校合作無間，於學術交流、科研合作，以及學生培育方面均已建立緊密的合作關係，希望三地院校今後多作交流，共同推動蘇港澳的教育和科研發展。
滕錦光又說，江蘇省的經濟和教育發展在全國各省中備受稱譽，加上江蘇省近年大力發展多個戰略性新興産業，例如人工智能、生物醫藥、新能源技術等，將為蘇港澳的高校和人才，帶來巨大的科創、研究以至創業的機會。
已加入「蘇港澳高校合作聯盟」之高校
|江蘇省
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|香港
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|澳門
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記者：黃悅晴