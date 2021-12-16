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【雷伊颱風】天文台拆解12月打風機會　科學主任:「雷伊」路徑仍存變數

社會 12:50 2021/12/16

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科學主任:「雷伊」路徑仍存變數。（天文台截圖）

天文台今日（16日）表示，超強颱風雷伊帶來有雨天氣，預料下周減弱進入本港800公里，其後的路徑及強度仍存在變數。在正午12時，超強颱風「雷伊」集結在馬尼拉之東南約800公里，預料向西移動，時速約28公里，移向菲律賓南部。

【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀

市民關注臨近聖誕前是否有機會打風? 天文台科學主任何樂平接受TOPick訪問時表示，12月一直存在有打風機會，因為即使踏入冬季，但在西北太平洋較低緯度的海水仍較為溫暖，所以仍有機會發展熱帶氣旋。

故此12月仍有打風機會，他解釋在1961至2020年期間，只有7個熱帶氣旋於12月進入本港800公里範圍內，其中4個曾進入本港500公里。

不過根據現時熱帶氣旋「雷伊」移動路徑，一直向北移動，但受南海北部的海水溫度較低，不利熱帶氣旋在南海北部發展，所以有機會減弱風球的強度。

根據天文台資料，香港過往12月打風為1974年超強颱風「艾瑪」，當時曾掛三號風球，維持17小時。

【天氣預測】超強颱風雷伊帶來有雨天氣　料下周減弱進入本港800公里

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記者：余思嵐

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