【虎爸教育】博士虎爸迫5歲女學微積分　媽媽不忍答錯題遭家暴告上法庭

▲ 有博士爸爸強迫年僅5歲的女兒學習高等數學。

家長望子成龍的心態可以理解，但要按照孩子的能力教育，拔苗助長並非好事。內地一名博士爸爸強迫年僅5歲的女兒學習高等數學，包括微積分，更要女兒學習至深夜，一旦答錯題目便遭爸爸辱罵甚至家暴。媽媽不忍女兒受害，將丈夫告上法庭。

教子女高等數讀至深夜

綜合內地傳媒報道，毛姓男子擁有博士學歷，他與鄭姓妻子婚後育有一對子女，分別是7歲的兒子和5歲的女兒。鄭女指丈夫經常向只就讀小一及幼稚園的子女，教授高中至大學程度的學術知識，既要孩子學習文言文，也要鑽研高等數學，如微積分、較深入的代數、幾何學等。

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從影片可見，鄭男提供給子女的數學題目，大約是高中附加數及純數的程度，對幼稚園生及初小生而言非常深奧。除了教授深程度內容外，毛男又要求兩子女持續學習至深夜，如果他們學習表現欠佳，或不懂回答、答錯題，他隨即動怒，更不時責罵及毆打他們。

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爸爸堅持教育方法沒錯

鄭女難忍丈夫對子女要求苛刻，更心痛他們遭受家暴，早前曾報警求助。警方及學校亦介入事件，希望能從中調解這場家庭糾紛，但毛男堅持自己的教育方法沒錯，並強調這是他們的家事，不接受別人出手幫忙。

事件不但影響兩個小朋友的身心發展，而且破壞了夫妻關係。鄭女最終向法院申請人身安全保護令，法院按鄭女提供的病歷資料、照片、影片等證據，確認毛男教育兩子女的過程中，經常使用侮辱性字眼進行謾罵，甚至出現毆打行為，批評他教育方式失當。法院作出裁定，禁止毛男對鄭女及子女施行家暴行為。

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責任編輯：王明芳