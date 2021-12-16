【學霸歌王】王力宏擁雙博士家族三代全是高材生　學霸前妻曾任職Hermès摩根大通

▲ 王力宏與妻子李靚蕾同擁有超高學歷兼才華，婚姻被指是門當戶對，可惜二人最終離婚收場。

45歲台灣歌手王力宏昨日（15日）親證與35歲妻子李靚蕾離婚消息，早在今年11月底已辦妥離婚手續，結束8年婚姻。他對此感到很遺憾，但他們永遠會是一家人。過去8年，王力宏與李靚蕾的婚姻一直成為佳話，靚仔靚女的二人同擁有超高學歷，一直被認為是門當戶對。

王力宏自小在美國長大，音樂造詣極高，惟父母一直希望他能成為一名醫生。熱愛音樂的他最終選擇忠於自己，取得美國文理學院排名第一的威廉士學院（Williams College）學士後，再攻讀音樂名校波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）碩士。至2016年，他再獲以上兩間學校頒發榮譽博士，榮升雙博士。

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兄是芝加哥大學博士 弟弟MIT碩士

在家族中，王力宏的學歷並不算最突出，家族三代皆畢業自名牌大學。父親畢業於台大醫學系，母親於政治大學畢業，哥哥是芝加哥大學博士，目前任職於哈佛醫院；弟弟夫妻則是麻省理工學院（MIT）碩士，而外婆不但於清華大學經濟系畢業，更著有《會計學原理》等書籍，其他親戚也多是名校出身。

▲ 王力宏擁有雙博士學歷。（IG圖片）

李靚蕾於2013年嫁給王力宏時曾引起轟動，因有傳王力宏歷任女友都因學歷問題，遭到王家反對。故此當時有不少網民對李靚蕾起底，她於2004年在美國名校普林斯頓大學就讀，專攻金融工程及運籌學，4年後獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院取得MBA學位。

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李靚蕾2年內升至助理副總裁

畢業後，李靚蕾進入美國著名金融巨擘摩根大通工作，據悉她在摩根大通任職分析師，負責戰略、開發、運營風險等領域，短短2年還升職至諮詢服務部的助理副總裁。擅長運營管理的她，亦曾到Hermès、Estée Lauder等國際大品牌公司任職，超強背景讓王家對她受落。

離婚導火線疑是婆媳問題

可是今次兩人離婚的導火線，有傳是婆媳關係問題，因王力宏的事業一向由王媽媽主理，但王力宏婚後開始由李靚蕾接手，王媽媽心裡難免感到失落。

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可是李靚蕾不熟悉演藝圈事務，不太了解行內規矩與流程，而且她的態度強勢，未能成功為王力宏打理好事業，更讓原先王力宏團隊的人離開，令王家對李靚蕾不滿，只是李靚蕾為王力宏先後誕下兩女一子，才延至近期離婚。

王力宏與李靚蕾婚後5年抱3，大女王嘉莉7歲、次女王嘉娜5歲、細仔王嘉耀3歲。有指王力宏身家高達30億台幣（約8.4億港元），離婚後的資產及子女撫養權分配將會成為焦點。

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責任編輯︰王明芳