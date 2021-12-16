【冬至市道】食肆指晚市生意已回恢疫情前水平　變種病毒Omicron不打擊食客消費信心

▲ 有酒樓負責人指，晚市生意已回恢疫情前水平，變種病毒Omicron沒打擊食客消費信心。（資料圖片）

俗語說：「冬至大過年」，下周二（21日）已是冬至，有酒樓表示，今年市道氣氛較去年好，稱晚市生意額已回復至疫情前7至8成水平，又認為新冠變種病毒Omicron對市道沒有影響。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，受惠於疫情穩定，今年食客較願意外出消費，晚市生意額已回恢疫情及社會運動前（2017年）7至8成，形容今年食客做冬的日子較分散，上周五（10日）至冬至正日都有客人做冬，但貴賓房受限於限聚令及食客接種疫苗情況，導致銷情較2017年同月大減7至8成。

他又認為，新冠變種病毒Omicron沒有影響食肆的生意，因為現時確診感染Omicron的均為輸入個案，當局亦已在邊境攔截相關個案，故沒有影響本地居民的消費信心。

當局在上星期四（9日）要求市民進入食肆真須使用「安心出行」，他指出新措施實施初期半個月至20日，對酒樓生意有打擊，1至2成食客選擇不光顧，因為部分食客仍未安裝「安心出行」，但相信隨著該應用程式越來越普及，更多人下載和使用的時候，顧客的數目會漸漸回復。

經營連鎖日式火鍋店的敍福樓集團主席黃傑龍表示，去年冬至受限於「禁晚市令」食客未能堂食，今年疫情受控市道回暖，令業界對今年冬至十分期待，以及對生意額有信心，預計較去年增加最少1倍。他補充，年底是中式酒家舉辦周年晚宴旺季，受惠於限聚人數放寬至240人，酒樓可接待的客人數目增加，亦帶動收入上升。

至於緊接冬至便是聖誕節，黃傑龍指，酒店自助餐訂座已爆滿，甚至有酒店需要做兩輪生意，形容市況「一枱難求」，預計西式、日本菜及酒店的生意額同樣較上年上升1倍。另外，他說沒聽到業界反映強制使用「安心出行」對營業有負面影響。

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記者：陳麗娜