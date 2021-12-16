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【思家大戰】關禮傑全家總動員上節目　 家燕媽8年前被李思捷猶有餘悸

娛樂 13:27 2021/12/16

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關禮傑太太（左二）及細女關楓盈（左一）上《思家大戰》玩遊戲。

由李思捷主持及監製《思家大戰》，本周日晚（12月19日）播出的該集嘉賓有關禮傑率領的「關人車氏」隊及薛家燕率領的「流行經典」隊。

「關人車氏」隊成員有關禮傑、關夫人、大女Fabi（關楓馨）、細女番薯卡（關楓盈），及關禮傑視之如家人一樣的車婉婉。熱愛K-pop的番薯卡雖然外表感覺搖滾，但全程表現卻超怕醜兼斯文，強勁「反差萌」相當搶鏡。

關禮傑笑指全靠大女Fabi「逼」才能全家齊齊上節目：「我哋睇個節目覺得好玩，個大女就叫我快啲搵思捷，所以係Fabi說服我，我再說服太太同細女。」

關禮傑細女關楓盈。

家燕姐猶有餘悸

至於「流行經典」隊成員則有家燕媽媽、湯寶如、胡諾言、鄭俊弘及譚嘉儀。思捷八年前於無綫綜藝節目《玩嘢王》曾整蠱家燕媽媽，不但讓對方吃下大量難食到不堪的「偽法國菜」，假扮法國名廚的思捷更在家燕姐面前大發爛渣，嚇到家燕姐面青青心驚驚。

至今猶有餘悸的家燕姐，笑指初初思捷叫自己上《思家大戰》時，有懷疑過對方是否又想整蠱她：「你話請我架嘛，我等咗兩個月，你都只係話請我，節目出咗街都硬係冇請我，我都諗住你係整蠱我嘅！」

家燕爆譚嘉儀多人追

當家燕姐介紹隊友時，爆響口指譚嘉儀多人追，嚇到嘉儀即時澄清；早前補擺婚宴的鄭俊弘雖獲思捷送上利是，但亦思捷遭「贈」了一句：「雖然你冇請我飲，我都送番份禮畀你」。

今集問題繼續考起一眾參賽藝人，包括「講起家燕姐會聯想到嘅嘢」、「生女好過生仔嘅原因」、「有咩係要熄燈先做」等。

「關人車氏」雖然多番搶贏「回答權」，但每次均「臨尾香」遭家燕姐「冷手執個熱煎堆」執雞搶分，認真唔抵。

更精彩的是，關禮傑竟然比家燕姐更清楚家燕姐，Fabi則原來是整個關家的靈魂人物，多番成功為「關人」隊贏取分數。

最新影片推介：林希靈專訪

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