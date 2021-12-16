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【飲茶加料】上水茶客誤飲加料曱甴水　熱水瓶倒出曱甴部長即收走

食用安全 16:11 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

有網民聲稱在上水一間酒樓飲茶期間誤飲加料曱甴水。

食不安心！最近有網民聲稱在上水石湖墟一間酒樓飲茶期間，用檯上儲熱水瓶添水時，意外倒出一隻曱甴浮面。事主呻自己誤飲「加料曱甴水」，引來網友討論，有人就指食肆廚房向來衛生欠佳，只求「眼不見為淨」。

最新影片：

Facebook群組有網民昨日圖文並茂發帖，指自己早上在上水石湖墟一間酒樓飲茶期間，用每張檯都放置了的儲熱水瓶，直接倒熱水入茶杯配藥服用，意外發現一隻曱甴浮在水中：

    點擊圖片放大
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事主表示自己當下「直嚇一跳」，即時拍下相片找部長說明：「她二話不說取走，不出聲！」而事主亦稱較早前茶壺無水，也曾在熱水瓶中取水，因此在不知情下已誤飲「加料曱甴水」，並幽默稱：

茶樓的儲熱水瓶，相信員工不會定時來清洗的，瓶內必存有奇花異草是寶品。

事件引來網民議論紛紛，有網民稱「好恐怖」，亦有人留言「呢間一向污糟」、「好出奇呀」，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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