【牙周病】刷牙持續流牙血或有牙周病　牙醫：易被當熱氣牙齦發炎可致萎縮

▲ 刷牙時持續流牙血，有機會是牙周病病徵，宜盡早求醫。

刷牙時有輕微流血，很多人都未必會加以理會，但如果流牙血情況持續，有機會是牙齦發炎，長遠或形成牙周病，導致牙齦萎縮，甚至牙齒鬆動移位、脫落等現象。

牙周病是指牙齒周圍的牙齦、牙骨及結締組織等出現慢性發炎。當牙齒未有徹底清潔，牙菌膜就會積聚於牙齒的表面和牙齦邊緣隙縫，牙菌膜更會被口水鈣化，形成堅硬的沉積物，亦即牙石。牙石表面很粗糙，因此會進一步助長牙菌膜積聚，令牙周病的情況惡化。

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牙齦持續發炎可致萎縮

另一方面，牙菌膜內的細菌會分泌毒素，刺激附近的牙齦組織，引致牙齦發炎，其實只要做好牙齒、牙縫清潔等基本步驟，一般都可以回復牙齦健康。不過，如果仍然沒有做好口腔護理，牙齦炎會進一步加劇，影響牙齒的支持組織，包括令原本緊附於牙腳表面的牙齦與牙腳分離，形成「牙周袋」，讓食物殘渣、牙菌膜和牙石更容易積聚。長遠下去，會導致牙齦邊緣有膿液滲出、長出牙瘡，牙齦和牙槽骨亦會慢慢萎縮，稱為「失去牙齦附著」（Loss of Attachment），受影響組織的完整結構便無法復原。

早期無明顯徵狀易被忽視

牙周病十分普遍，但由於早期並無明顯病徵，容易被忽視，很多病人誤以為是「熱氣」而未有及早求醫，最終令病情日益惡化。然而，單憑肉眼很多時並不能診斷是否有牙周袋，需要由牙醫以牙周袋探針間尺小心量度牙齒周圍，找出牙周袋的位置及深度，或需要使用X光檢測。

如出現以下病徵，應及早求診，以發現早期牙齦發炎，有助避免病情惡化：

刷牙時牙齦出血，或平常進食後用牙籤時有出血情況

有口氣、口臭，或口腔有異味

牙齦從粉紅色變為暗紅或瘀紅色

牙齦腫脹或產生膿包

牙齦萎縮，牙腳暴露及牙縫變大

牙齒對冷熱敏感

牙齒鬆動或咀嚼無力

牙周健康有賴日常小心護理及定期檢查，以下習慣有助預防牙周病發生：

1. 正確刷牙、使用合適的牙刷和牙膏

2. 注意牙縫清潔 、使用牙線及適合的牙縫刷

3. 減少進食次數，留意食物種類（例如應減少進食太甜、高鹽分的食物）

4. 不吸煙，預防患上糖尿病